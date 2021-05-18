تقرير: العملات الرقمية المدعومة من الدولة قد تشكل تهديدا للأنظمة المالية

حذّرت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني من أن العملات الرقمية للبنك المركزي، أو المعروفة اختصارًا بـ“CBDCs“، قد تشكل تهديدًا للأنظمة المالية، إذا لم تتم إدارة المخاطر المرتبطة بها، حسبما ذكر موقع ”كوين تليغراف“، المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وأصدرت الوكالة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان ”العملات الرقمية للبنك المركزي: الفرص والمخاطر والتأثير“، ناقشت فيه المفاضلات الرئيسية بين المخاطر والفوائد المرتبطة بعملات البنوك المركزية الرقمية.

وذكرت الوكالة أن الفوائد الرئيسية للعملات الرقمية للأفراد تكمن في قدرتها المحتملة على توسيع المدفوعات غير النقدية المدعومة من الحكومة، في مسعى لمواكبة الرقمنة الأوسع للمجتمع.

وأشارت إلى أن أكبر الأسباب لاستكشاف عملة رقمية لبنك مركزي وبعض الأسواق الناشئة هي فرصة التعامل مع غير المتعاملين مع البنوك، وكذلك تقليل تكلفة سرعة المدفوعات.

وأوضح تقرير الوكالة أن بعض مؤيدي عملات البنوك المركزية يرون أن العملات الرقمية المدعومة من الدولة تُعد وسيلة لمواجهة تحديات تراجع استخدام النقد مع القطاع الخاص المنخرط بنشاط في المدفوعات الرقمية.

ورأت ”فيتش“ أن الاستخدام الواسع للعملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن يقوض سيطرة هؤلاء المزودين على البيانات المتعلقة بالمدفوعات، ويحسن قدرة البنوك المركزية على تتبع بيانات المعاملات المالية، مما يساعد على منع الجرائم المالية.

ومع ذلك، يتم ردع الأشخاص عن استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، إذا كانوا يقدمون خصوصية أقل من النقد، أو يحدون بشدة من المبالغ المخزنة في المحافظ الإلكترونية، وفقًا لتصنيفات ”فيتش“.

كما حذّرت الوكالة من أن الاستخدام واسع النطاق للعملات الرقمية للبنوك المركزية قد يكون معطلًا للأنظمة المالية إذا لم تدير السلطات مخاطر، مثل الوساطة المالية الناجمة عن احتمال انتقال الأموال بسرعة إلى حسابات العملات الرقمية للبنوك المركزية من الودائع المصرفية.

واختتمت ”فيتش“ تقريرها بالإشارة إلى زيادة مخاطر الأمن السيبراني، حيثُ ”يتم إنشاء المزيد من نقاط الاتصال بين البنك المركزي والاقتصاد“.