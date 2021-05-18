"ستوبيلون".. عملة حديثة تنجو من الهبوط الجماعي للعملات الرقمية

نجحت عملة ”ستوبيلون“ الرقمية الحديثة في النجاة من موجة الهبوط الجماعي التي تشهدها العملات الرقمية في الآونة الأخيرة؛ على خلفية الحرب المستمرة بين تلك الصناعة الحيوية من ناحية وبين قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ”تسلا،“ عملاقة صناعة السيارات الكهربائية.

فقد سارت العملة عكس التيار وسجلت صعودا صاروخيا في أعقاب الحرب التي أعلنها مجتمع العملات الرقمية ضد ماسك، الذي بدا كأنه يتلاعب بسوق التشفير في الأسابيع القليلة الماضية عبر تصريحاته المتناقضة بشأن تلك العملات، حسبما ذكر موقع ”بينزينجا“.

وارتفع سعر ”ستوبيلون“ بنسبة 512 % من أدنى مستوى له خلال 24 ساعة، عند 0.000001756 دولار أمريكي إلى أعلى مستوى عند 0.000010756 دولار أمريكي قبل تصحيحه بأكثر من 58 % إلى سعره الحالي 0.000006797 دولار أمريكي.

وصُممت العملة مباشرة في أعقاب العراك الذي نشب مؤخرا بين إيلون ماسك من ناحية وبين عملة ”بيتكوين“ من ناحية أخرى، حينما أعلن الأول عن تعليق عمليات الشراء بالعملة المشفرة؛ ما أدى إلى عمليات بيع جماعية لعملات بيتكوين.

وتم تصميم ”ستوبيلون“ خصيصا من قبل مجتمع العملات الرقمية كمشروع يهدف أساسا لمنع ماسك من التأثير على قيمة ”بيتكوين“، كما أنها تأتي في أعقاب التضخم الذي شهده سعر عملة دوجكوين“ التي أطلق ماسك تغريدات إيجابية بشأنها مؤخرا، ويتم تداولها الآن عند 0.487 دولار لكل سهم – بزيادة 1.5 $ عن الأسبوع الماضي.

وكتب المجتمع المؤسس لعملة ”ستوبيلون“، قائلا إن ”إيلون ماسك سيئ السمعة لأنه يتلاعب بشكل غير مسؤول بسوق العملات المشفرة من خلال حسابه على موقع تويتر، هو يتلاعب بمحفظة الناس مثل الحلوى، مثل الملياردير النرجسي كما هو وسيظل دائما. نقول له كفى. ومن ثم أنشأنا StopElon“.

وكانت عملة ”بيتكوين“ قد تراجعت لأدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي، أمس الأول الأحد؛ بعد أن أشار الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية، ضمنيا في آخر تغريدة له إلى أن شركته قد تبيع أو ربما قد باعت حيازاتها من العملات المشفرة، بحسب ما أوردت شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية.

وهبط سعر ”بيتكوين“ إلى ما دون 45 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر؛ بعد أن بدا أن إيلون ماسك يتفق مع تدوينة على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، مفادها بأن تسلا يجب أن تتخلص من حصتها البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار في بيتكوين، سيدة العملات المشفرة.