تغريدة جديدة لإيلون ماسك تهوي بسعر بيتكوين لأدنى مستوى في 3 شهور

من جديد تسبب قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا،“ عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، في تراجع سعر ”بيتكوين“، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية في العالم.

وتراجعت ”بيتكوين“ لأدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي بعد أن أشار ضمنيا في تغريدة له إلى أن شركته قد تبيع أو ربما قد باعت حيازاتها من العملات المشفرة، بحسب ما أوردت شبكة ”بلومبرغ“ الإخبارية الأمريكية.

وهبط سعر بيتكوين إلى ما دون 45 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بعد أن بدا أن إيلون ماسك يتفق مع تدوينة على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“ مفادها أن تسلا يجب أن تتخلص من حصتها البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار في بيتكوين، سيدة العملات المشفرة.

وجرى تداول سعر بيتكوين عند 45،270 دولار أمريكي اعتبارا من الساعة 5:51 مساء بتوقيت نيويورك، بانخفاض حوالي 4000 دولار من سعرها الذي أغلقت عليه في تعاملات الجمعة الماضي.

تغريدة الملياردير الأمريكي هي الأحدث في أسبوع زاخر بالتصريحات العامة التي أحدثت هزة عنيفة في سوق العملات المشفرة. فقد خسرت بيتكوين ما يقرب من 10000 دولار من سعرها في غضون ساعات قليلة الأربعاء الماضي بعد أن قال ماسك إن تسلا لن تقبل من عملائها سداد مدفوعات السيارات بهذه العملة الرقمية.

وقبل أيام قليلة ظهر إيلون ماسك ضيفا على برنامج ”ساتدارداي نايف لايف“ الكوميدي الذي يُبث في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مازحا إن بيتكوين رمز كان قد روج له سابقا، وإنه مجرد ”صخب“، ما أثر على سعر العملة.

وبعد ذلك بأيام أطلق إيلون تغريدة عبر حسابه الشخصي ”تويتر“ مؤخرا قال فيها إنه يعمل مع مطوري عملة ”دوجكوين“ الرقمية لتحسين كفاءة معاملاتها.

وكشف ماسك في أوائل فبراير أن تسلا استخدمت ما إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار مما يقرب من 20 مليار دولار من أموال الشركة لشراء بيتكوين، ما قاد سعر الأخيرة إلى ارتفاع صاروخي وإضفاء شرعية على العملات الإلكترونية، التي أصبحت أصولا سائدة في السنوات الأخيرة على الرغم من بعض الشكوك التي تكتنفها.

أما عن أحدث تغريدة أطلقها إيلون ماسك فكانت ردا على تدوينة من حساب يحمل اسم CryptoWhale، الذي قال: ”سوف يصفع عملاء البيتكوين أنفسهم في الربع القادم عندما يكتشفون أن تسلا قد تخلصت من بقية حيازتها من عملة بيتكوين الخاصة بهم، ومع مقدار الكراهية الذي يتلقاه إيلون ماسك.. فلن ألومه … “ وهنا رد عليه الرئيس التنفيذي لـ تسلا، قائلا ”حقا“.

وأمضى إيلون ماسك ساعات أمس الأحد في الرد على العديد من المستخدمين المختلفين على ”تويتر“ الذين انتقدوا موقفه المتغير إزاء بيتكوين الأسبوع الماضي، وهي خطوة قال إنها أثارتها مخاوف بيئية بشأن مطالب الطاقة لمعالجة معاملات العملة الرقمية، قبل أن يصرح علنا بأن تسلا لن تبيع أي عملة بيتكوين تمتلكها.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021