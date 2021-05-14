بلومبيرغ: أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم تواجه تهم غسيل أموال

بدأت السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق مع ”بينانس هولدنجز“، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.

وذكرت شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية، أن المسؤولين في وزارة العدل وإدارة الإيرادات الداخلية، بدأوا التحقيق في جرائم غسل الأموال والضرائب؛ سعيا للحصول على معلومات من الأفراد المطلعين على أعمال ”بينانس“.

وتأسست منصة ”بينانس“ في 2017 في جزر كايمان، ولديها مكتب في سنغافورة، لكن الشركة تؤكد أنه ليس لديها مقر واحد.

وقالت المتحدثة باسم ”بينانس هولدنجز“: إن المنصة تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد، وتتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية.

وأضافت: ”لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة“.

وكان سعر عملة ”بيتكوين“، سيدة العملات الرقمية المشفرة، قد شهد تراجعا كبيرا بنسبة 11% خلال تعاملات، أمس الخميس، لتصل إلى حدود مستوى 50 ألف دولار.

وبحسب موقع ”كوين ماركت كاب“، سجل سعر ”بيتكوين“ 50.012 ألف دولار، لتفقد نحو 5940 دولارا خلال آخر 24 ساعة.

وجاء هذا التراجع الكبير بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ”تسلا“ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، أن شركته ستعلق إمكانية شراء السيارات باستخدام عملة بيتكوين.

وأوضح ”ماسك“ أن مخاوف بيئية هي السبب في تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ”تسلا“ تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.

وتراجعت القيمة السوقية للوحدات المتداولة لـ بيتكوين إلى أقل من مستوى تريليون دولار، لتصل إلى حدود 934.9 مليار دولار.

ويعد ”ماسك“ من أشد المؤيدين للعملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين؛ مما ساعد في رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.