الذهب يرتفع مع طغيان نزول الدولار على مخاوف أسعار الفائدة

زادت أسعار الذهب، اليوم الجمعة؛ على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة؛ بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة؛ مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة)، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1827.40 دولار.

واستقر المعدن على أساس أسبوعي.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 % مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في ”إس.بي.آي أست مانجمنت“: ”التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصير متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قليلا“.

وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا؛ مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8 % ليبلغ 2914.28 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.1 % إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9 % إلى 1216.69 دولار.