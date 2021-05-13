تقرير: شبكة خطوط الأنابيب الأمريكية "كولونيال بايبلاين" دفعت فدية 5 ملايين بيتكوين لقراصنة

دفعت شبكة خطوط الأنابيب الأمريكية ”كولونيال بايبلاين“، التي أُغلقت بسبب هجوم إلكتروني تعرضت له، فدية قدرها 5 ملايين بيتكوين، إلى قراصنة إيسترن يوروبيان، بعكس ما أوردته تقارير أن الشركة لا تعتزم دفع أي أموال في هذا الخصوص.

وذكرت شبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الشركة الخاصة دفعت أموال الفدية بـ ”عملة مشفرة لا يمكن تعقبها“ من أجل استعادة عملها في الولايات المتحدة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضحت الشبكة نقلاً عن مصادر مطلعة على مجريات الأمور أنه تم دفع المبلغ في غضون ساعات من الهجوم على القراصنة، الذين حددهم مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي بأنهم على صلة بمجموعة دارك سايد.

وأضافت بلومبرغ أنه في الوقت الذي قد تشير فيه ”العملة المشفرة التي لا يمكن تعقبها“ إلى عملة خاصة مثل ”مونيرو “ XMR ، ذكرت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية أن مجموعة برامج الفدية طلبت الدفع بعملة بيتكوين BTC التي تعتبر سيدة العملات المشفرة.

وأعلنت شبكة خطوط الأنابيب الأمريكية ”كولونيال بايبلاين“، التي أُغلقت بسبب هجوم إلكتروني، الخميس، أنها استأنفت تسليم الوقود، لكن محطات الوقود في مختلف مناطق الساحل الشرقي لا تزال تواجه نقصا بعد موجة الشراء المدفوعة بذعر المستهلكين.

وواصل سائقو السيارات القلقون من فلوريدا إلى ماريلاند الاصطفاف في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم، ما أدى إلى ارتفاع متوسط السعر الوطني فوق 3 دولارات للجالون، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014، على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمدادات.

وقالت شركة ”كولونيال بايبلاين“ في وقت مبكر اليوم الخميس إنها حققت ”تقدما كبيرا“ في استئناف عمليات التسليم بعد أن أعلنت الأربعاء أنها بدأت إعادة تشغيل شبكتها.

وأغلقت ”كولونيال بايبلاين“ شبكتها بعد هجوم الكتروني على أنظمة الحاسوب الخاصة بها في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي.

وتشغل الشركة أكبر نظام لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة يرسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان عبر 8850 كيلومترا من القنوات التي تخدم 50 مليون مستهلك.

وتخلت الحكومة مؤقتًا عن قواعد الهواء النظيف والشحن والنقل بالشاحنات من أجل تسهيل إيصال الوقود إلى المناطق المتضررة بسرعة.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم قد أعلنت أن ”كولونيال بايبلاين“ ستستأنف عمليات خط الأنابيب مساء أمس الأربعاء، بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.

وكتبت جرانهولم عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“: ”انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لـ كولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء“.