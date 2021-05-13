العملات المشفرة تخسر 365 مليار دولار خلال 3 ساعات ‎‎

خسرت سوق العملات المشفرة العالمية نحو 365 مليار دولار في عضون 3 ساعات فقط، وذلك بعد تصريحات لرئيس شركة ”تيسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية الملياردير ”ايلون ماسك“ قال فيها إنه سيعلق مشتريات السيارات باستخدام عملة ”البيتكوين“.

وفي نحو الساعة السادسة صباحا بتوقيت سنغافورة اليوم الخميس عندما أصدر ماسك الإعلان، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل نحو 2.43 تريليون دولار.

وعند الساعة الـ8:45 صباحا، انخفضت القيمة السوقية إلى نحو 2.06 تريليون دولار؛ ما يعني خسارة نحو 365.85 مليار دولار قبل أن تتماسك السوق قليلا في الساعات التالية وتقلص الخسائر الى نحو 165 مليار دولار.

وفي شهر شباط (فبراير) الماضي، أعلنت ”تسلا“ أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة (البيتكوين) وأنها تعتزم قبول العملة المشفرة للمدفوعات.

وفي تصريحاته أمس، أشار ماسك إلى مخاوف بيئية قائلا: إن تسلا ”تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري في عملية تعدين البيتكوين والمعاملات المتعلقة بها وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر“، على حد قوله.

وفي نحو الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت سنغافورة، انخفضت عملة ”البيتكوين“ بأكثر من 12٪ لتهبط إلى ما دون مستوى 50،000 دولار للمرة الأولى منذ الـ24 من الشهر الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع لا تزال عملة ”البيتكوين“ مرتفعة بأكثر من 400٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.

وكان ماسك ثاني أغنى شخص في العالم من أشد المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك ”البيتكوين“ و“دوجكوين“؛ ما ساعد على رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.

وأوضح ماسك أمس، أن الشركة لن تبيع أي عملة ”بيتكوين“ وتعتزم استخدامها في المعاملات ”بمجرد انتقال تعاملات الطاقة الأحفورية إلى طاقة أكثر استدامة“.