بورصة "كوين بيز" للعملات المشفرة تتصدر متجر تطبيقات "أبل"

أصبح تطبيق بورصة ”كوين بيز“ المتخصصة في تداول العملات المشفرة بالولايات المتحدة الأكثر شعبية الآن في متجر تطبيقات أبل.

وذكر موقع ”كوين تليغراف“ المعني بتغطية أخبار العملات الرقمية، أن ”كوين بيز“ تعد حاليًا التطبيق الأكثر شعبية في الولايات المتحدة وفقًا لقائمة أفضل التطبيقات على متجر أبل ، متفوقًا على تطبيقات أخرى مثل ”تيك توك“ و“يوتيوب“ و“فيسبوك“ و“إنستغرام“ وأيضا تطبيق تداول الأسهم ”روبنهود“.

وجاء تطبيق ”كاش آب“ الذي يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال وشراء عملات بيتكوين (BTC)، في المرتبة الـ١٢، بينما حلت تطبيقات ”باينانس“ و“ترست“ في المركزين الـ ١٦ والـ ١٧، على الترتيب.

وكان تطبيق ”كوين بيز“ قريبًا من احتلال قمة متجر تطبيقات أبل في أبريل/نيسان الماضي، وغالبًا ما يكون متواجدًا خلف ”روبن هود“ في المركز الأول.

ومع ذلك، ومنذ أن بدأت الشركة في تداول أسهمها في بورصة ”ناسداك“ في أبريل/نيسان، زاد اهتمام الجمهور على ما يبدو بالتطبيق، مما أدى على الأرجح إلى زيادة عدد مستخدمي سطح المكتب والهاتف المحمول.

ومنذ ذلك الحين، دخلت بورصة العملات المشفرة ”كوين بيز“ في شراكة مع عملاق المزادات ”سوثيبي“ لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة.

على الجانب الآخر، ربما لا يزال المشرعون في الولايات المتحدة يراقبون ”روبنهود“ بعد مزاعم التلاعب بالسوق من تطبيق التداول وكذلك من صناديق التحوط الرئيسية ردًا على ضغط البيع من مستخدمي منصة ”ريديت“ على أسهم ”جيم ستوب“ وغيرها في وقت سابق من هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي جلسة الاستماع الثالثة والأخيرة بشأن الجدل حول بيع أسهم ”جيم ستوب“، لكن فلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة ”روبنهود“ تحدث في الجلسة الأولى في فبراير.

جدير بالذكر أنه قد تمت إتاحة تطبيق ”كوين بيز“ التجاري لأول مرة على متجر تطبيقات ”أبل“ في العام ٢٠١٤، وحصل على ما يقرب من مليوني عملية تنزيل في أبريل/نيسان الماضي وفقًا لبيانات من موقع التحليلات ”سينسور تاور“.