القيمة السوقية لـ "إيثر" تتخطى نصف تريليون دولار الأربعاء

حققت ”إيثريوم“ (ETH)، وهي ثاني أكثر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين (BTC)، مكاسب كبيرة وسط ارتفاع سعرها بشكل مضطرد.

وسجل سعر ”إيثريوم“ المعروفة اختصارا بـ ”إيثر“ رقمًا قياسيًا آخر، حيث ارتفع إلى 4346 دولارًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع ”كوين ماركيت كاب“ المتخصص في تتبع أسعار العملات.

وذكر الموقع أن ”القيمة السوقية لإيثر قد تجاوزت حاجز 500 مليار دولار، لتصل إلى ما يقرب من 505 مليارات دولار اليوم الأربعاء“.

ويشير هذا الإنجاز الجديد إلى الارتفاع الهائل المستمر لـ“إيثر“ بعد أن تجاوز سعرها 4000 دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ في تعاملات أمس الأول الإثنين.

ويجري الآن تداول سعر إيثر عند 4،317 دولار، بزيادة تزيد عن 6.4 ٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وشهدت العملة الرقمية مكاسب بنحو 30٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

وبعد ارتفاعها الصاروخي، أصبحت ”إيثر“ الآن ذات قيمة أكبر من ”فيزا“ عملاقة المدفوعات الإليكترونية، أو حتى بنك ”جيه بي مورجان“ الاستثماري من حيث القيمة السوقية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة ”فيزا“ 481 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لـ ”جيه بي مورجان“ 488 مليار دولار، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع ”ماركيت ووتش“ الأمريكي.

جدير بالذكر، أن إيثر هي ثاني عملة مشفرة تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار بعد شقيقتها الكبرى بيتكوين، وقد استغرقت إيثر وقتًا أقل بكثير من بيتكوين كي تصل قيمتها السوقية إلى نصف تريليون دولار.

جدير بالذكر أن عملة بيتكوين الرقمية كان قد تم إطلاقها في كانون الثاني/يناير من العام 2009، واستغرقت ما يقرب من 12 عامًا للوصول إلى قيمة سوقية لامست 500 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020 بسعر أعلى من 27000 دولار.

ونظرًا لإطلاق الإصدار الأول من بروتوكول إيثريوم في تموز/يوليو من العام 2015، أصبح عمر العملة المشفرة الآن خمس سنوات و 10 أشهر.