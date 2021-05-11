لديك بيتكوين؟.. إليك 5 وسائل لبيعها

تحويل عملات بيتكوين ليست عملية مباشرة مثل شرائها، فإذا ما قررت بيع عملات بيتكوين الخاصة بك على الإنترنت، يمكنك إما أن تفعل ذلك عن طريق بورصة وإما صفقة تبادل مباشرة أو معاملة الند للند.

وخارج منزلك، يمكنك سحب النقود الورقية باستخدام أجهزة الصراف الآلي لـ“بيتكوين“ أو بيع ”بيتكوين“ الخاص بك بصورة شخصية.

موقع ”كوين تليغراف“ يسرد 5 طرق لبيع بيتكوين، سيدة العملات المشفرة وهي على النحو التالي:

البورصات

على الرغم من وجود العديد من العيوب بها، تعد البورصات حلًا متكاملًا عندما يتعلق الأمر بتداول بيتكوين، وفي حالة بيع العملات الرقمية، تعمل البورصات بمثابة وسيط يحتفظ بأموال كلٍ من البائع والمشتري.

أولًا، تحتاج إلى إعداد حساب مع أي بورصة من اختيارك، وسوف تتطلب الغالبية المطلقة من البورصات ذات السمعة الطيبة التحقق من الهوية الكاملة وحسابا مصرفيا متصلا حتى تتمكن من سحب أموالك.

كما يمكنك ببساطة وضع ”عرض بيع“، مشيرًا إلى نوع العملة التي ترغب في تداولها، ومقدار وسعر الطلب لكل وحدة، وستقوم البورصة بإكمال المعاملة تلقائيًا بعد أن يقبل شخص ما عرضك.

الصفقات المباشرة

ثمة طريقة أخرى لبيع عملات بيتكوين وهي عن طريق التجارة المباشرة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة على المواقع الإلكترونية المرتبطة عادة بالبورصات وهي تشمل وسيطا لتيسير الاتصال.

أولا، سوف تحتاج إلى التسجيل كـ“بائع“، وبغض النظر عن إنشاء ملف التعريف الخاص بك، سوف تحتاج إلى التحقق الكامل من هويتك، وبمجرد تسجيلك، يمكنك نشر عرض يشير إلى نيتك لبيع بعض عملات بيتكوين، وعندما يريد المشتري أن يتعامل معك، تحصل على إخطار من الخدمة ومنذ ذلك الحين تتعامل فقط مع المشتري، ويكون الموقع فقط بمثابة منصة لاستكمال الصفقة.

تداول الند للند عبر الإنترنت

تعتبر أسواق التداول الندية تطورًا جديدًا نسبيًا في عالم بيتكوين، ولا يوجد أي تبادل مباشر للأموال في هذه الحالة، وبدلًا من ذلك، تعمل هذه المواقع بشكل أساسي كمنصة تجمع الأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة والمتكاملة معا.

وقد تم تصميم الخدمة للمنفعة المتبادلة بين الناس الذين يرغبون في شراء بيتكوين باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بهم وأولئك الذين يرغبون في إنفاق بيتكوين لشراء السلع من الأماكن التي لا تقبل العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع، ونتيجة لذلك، يحصل الأول على عملتهم الورقية مقابل بيتكوين، في حين إن الأخير يمكنه شراء السلع مخفضة.

أجهزة الصراف الآلي

على الرغم من أنها تبدو مثل الآلات النقدية التقليدية، إلا أن أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين ليست أجهزة صراف آلي بالمعنى التقليدي، فبدلًا من الاتصال بالحساب المصرفي للمستخدم، فهي متصلة بالإنترنت من أجل أن تكون قادرة على تسهيل معاملات بيتكوين.

ويمكن لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين أن تقبل المال نقدًا وتبادله ببيتكوين تُعطى في صورة إيصال ورقي مع رمز استجابة سريعة عليه أو عن طريق نقل الأموال إلى محفظة على شبكة بلوكتشين.

بيع بيتكوين بشكلٍ شخصي

بطرقٍ عديدة، يُعد تداول العملة الرقمية بشكلٍ شخصي هو أسهل طريقة، فكل ما عليك القيام به لبيع عملات بيتكوين الخاصة بك هو مسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف لشخصٍ ما والحصول على النقود على الفور، وإذا كنت تبيع للأصدقاء أو الأقارب، تحتاج فقط إلى إعدادها مع محفظة بيتكوين، وإرسال المبلغ اللازم لهم وجمع نقودك.