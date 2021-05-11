هبوط مفاجئ في سوق العملات المشفرة والسبب غير معروف

قالت مؤسسة إخبارية أمريكية مختصة بأسواق المال، اليوم الثلاثاء، إن سوق العملات الرقمية المشفرة شهد تراجعا مفاجئا في جلسات التعامل المسائية أمس الإثنين.

وأشار تقرير موقع ”ماركيت ووتش“ إلى أن ”إيثر“ ثاني أكبر عملة رقمية في العالم بعد ”بيتكوين“ هبطت بقوة بعد وصولها إلى مستوى قياسي فوق 4200 دولار، كما أن سعر عملة ”بيتكوين“ تم أيضا تداولها على انخفاض ملحوظ.

وقال التقرير ”لم يكن سبب التراجع في قيمة العملات المشفرة واضحًا على الفور، لكن الأصول الرقمية معروفة بالتقلب“.

وقال بانكاج بالاني، الرئيس التنفيذي لشركة ”دلتا للصرافة“: ”تشير حركة الأسعار هذه إلى أننا على الأرجح وصلنا إلى قمة قصيرة المدى عند 64 ألف دولار“.

وأوضح الموقع في تقريره أنه تم تداول ”ايثر“ أمس عند 3882.88 دولار في الجلسات المسائية بانخفاض بلغ حوالي 0.4 ٪، لكنه بعيد تمامًا عن أعلى مستوى قياسي لها في 24 ساعة وهو 4213.46 دولار.

ولفت إلى أن سعر ”بيتكوين“ انخفض بنسبة 4.3٪ إلى حوالي 55375 دولارًا، في حين أن أحد أكثر الأصول التي يتم الحديث عنها وهي ”دوج كوين“ سلجت تراجعا بنسبة 19% لتصل إلى 45 سنتًا من ذروتها يوم السبت عند 75 سنتًا تقريبًا.