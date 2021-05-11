تراجع حصة بيتكوين في "سوق التشفير" وسط إقبال المستثمرين على عملات أخرى

تراجعت حصة أكبر عملة مشفرة في العالم ”بيتكوين“ في سوق العملات الرقمية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد الارتفاعات الحادة في قيمة العملات المشفرة الأخرى، نظرا لإقبال المستثمرين عليها لتحقيق ربح سريع، بحسب ”بلومبيرغ“.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ”الارتفاعات في العملات الأخرى أدى إلى انخفاض حصة بيتكوين في سوق التشفير البالغ 2.6 تريليون دولار إلى 43% من نحو 70% في بداية عام 2021″، لافتة إلى أن ذلك يعتبر ”مقياسا إستراتيجيا في جي بي مورجان تيشز ومؤسسات استثمارية أخرى وقد يكون علامة تحذير على الإقبال الشديد للمستثمرين على تلك العملات“.

وقال بنك ”جي بي مورجان تشيز“ في تقرير، إن ”تضاؤل ​​هيمنة البيتكوين في سوق العملات المشفرة ناجم عن ارتفاع ضخم في العملات المشفرة الأخرى مدفوعا بشكل أكبر بطلب التجزئة من قبل المستثمرين“.

ورأت ”بلومبرغ“ أن ”كثيرا من المعلقين كانوا قلقين لبعض الوقت من أن الذروة التي يغذيها التحفيز قد تكون وصلت لجميع العملات المشفرة، لكن آراءهم كانت في غير محلها بعد استمرار الارتفاع في قيمة معظم العملات“.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه ”من الصعب إزالة القلق في قطاع يتحدى تحليل الاستثمار التقليدي“.

وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن ”حصة بيتكوين تراجعت لأن المستثمرين أصبحوا أكثر راحة مع مجموعة أوسع من العملات المشفرة الأخرى، وأن تجار التجزئة باتوا يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة من خلال المضاربات“.

ولفت التقرير إلى أنه ”من بين التطورات الأكثر بروزا في سوق العملات المشفرة أمس الإثنين، كان قفزة إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم متجاوزة 4000 دولار للمرة الأولى بعد ارتفاعها بأكثر من 2000% العام الماضي“.