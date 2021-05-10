"يو بي إس" السويسرية تعرض على عملائها الأثرياء استثمارات بالعملة الرقمية

تعكف مجموعة ”يو بي إس“ المصرفية السويسرية العملاقة في الوقت الراهن على التخطيط لتقديم استثمارات بالعملة الرقمية للعملاء الأثرياء، وفقًا لتقرير نشرته شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت ”بلومبيرغ“ أن ”يو بي إس“ تستكشف الآن العديد من البدائل لتقديم فئة الأصول، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على خطة المصرف في هذا الخصوص.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن عروض الاستثمار ستكون ”جزءا صغيرا“ من إجمالي ثروة العملاء؛ وذلك بسبب التقلبات الحاصلة في الوقت الحالي، موضحة أن الخيارات تشمل الاستثمار من خلال أدوات استثمارية لطرف ثالث.

وتبذل المزيد من البنوك الاستثمارية جهودا حثيثة من أجل منح دفعة قوية للاستثمارات في العملات المشفرة، فعلى سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، أعاد ”غولدمان ساكس“، بنك الاستثمار الأمريكي، إطلاق مكتب تداول العملات المشفرة بعد توقف دام ثلاث سنوات، مع كشفه النقاب عن خطط لدعم تداول العقود الآجلة لعملة ”بيتكوين“ الرقمية مرة أخرى.

وكان ”غولدمان ساكس“ أعلن مؤخرا رسميا تأسيسه فريقا لتداول العملات المشفرة، وفقا للمذكرة الداخلية للشركة التي نشرتها شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، حسبما أورد موقع ”بيتكوين دوت كوم“.

وقالت الشبكة إن تلك المذكرة كانت هي المرة الأولى التي يعترف فيها غولدمان ساكس، ومقره في نيويورك، رسميًا بمشاركته في تداول العملات المشفرة.

ويقول ”غولدمان ساكس“ إنه يعمل على توسيع وجوده في السوق في فضاء العملات المشفرة، ويعمل حاليا بشكل انتقائي على تعيين موفري السيولة الجدد للمساعدة في توسيع خدمة التشفير.

وبالمثل، دخلت بنوك أخرى، مثل ”دويتشه بنك“ الألماني و“بي إن واي ميللون“، سوق العملات الرقمية، كما تدرس مجموعة ”سيتي عروب“ المصرفية الأمريكية أيضا تدشين خدمات العملات الرقمية، التي تهدف إلى زيادة اهتمام عملائها بهذا النوع من العملات.

ويرى البعض أن ”بتكوين“ هي مخزن كبير للقيمة، ويمكن أن تستخدم للتخفيف من تداعيات التضخم، من بينهم سينثيا لوميس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري.

في المقابل، ذهب البعض الآخر إلى تبني الاعتقاد القائل إن ”بتكوين“ ستحل محل الذهب كمخزن للقيمة، لكن محللي ”غولدمان ساكس“ يقولون إنه ”من المبكر جدًا أن تنافس بتكوين الذهب على اقتناص الطلب ذي الملاذ الآمن، وكلاهما يستطيع التواجد إلى جوار الآخر“.