تقرير: "بتكوين" قد تكسر حاجز ربع مليون دولار

قالت شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية، اليوم الإثنين، إن ”بتكوين“ أكبر عملة رقمية مشفرة بالعالم من حيث القيمة، تستعد للعودة إلى ما فوق 60 ألف دولار، إلا أن مستثمرين يطمحون لأكثر من ذلك بكثير، بما يزيد على ربع مليون دولار.

ونقلت الشبكة عن مارك يوسكو مؤسس شركة ”مورجان كريك كابيتال“ الأمريكية قوله، إن هناك احتمال بأن تصل قيمة تلك العملة لأكثر من 250 ألف دولار في غضون خمس سنوات.

ورأى يوسكو أن السبب هو أكثر بكثير من مجرد رمز للقيمة، وهو شيء يعتقد أن العديد من المستثمرين يتجاهلونه ويقللون من شأنه.

وقال يوسكو: ”الأمر يتعلق فقط بتبني الشبكة وزيادة استخدامها….هذه شبكة والشبكات تنمو بسرعة، وأعتقد أن هذه أسرع شبكة في التاريخ وتصل قيمتها إلى تريليون دولار“.

وأوضح يوسكو أن توقعاته لوصول ”بيتكوين“ إلى 250 ألف دولار مبنية على معادلة الذهب، لافتا إلى أنه إذا كانت القيمة النقدية للذهب 4 تريليونات دولار، فيجب أن يرتفع الذهب الرقمي إلى هذا الإجمالي، وهو مبلغ يضع السعر عند ربع مليون دولار لكل عملة.

وأضاف: ”ما يفتقده الناس هو أن هذا هو التطور التكنولوجي لقوة الحوسبة التي لن تختفي…..إنها شبكة حوسبة قوية ستصبح بروتوكول القاعدة الأساسية لإنترنت القيمة“.

وذكر التقرير أن ”بيتكوين“ ليست هي العملة الرقمية الوحيدة التي ارتفعت هذا العام، إذ إن ”ليتكوين“ و“إيثر“ زادتا بأضعاف، فيما قفزت ”دوج كوين“ بأكثر من 13000%.

وارتفع سعر ”بيتكوين“ بنسبة 98٪ منذ بداية العام الجاري، وكافحت لمزيد من الارتفاع، الشهر الماضي، لتنمو قليلا بنسبة لا تتجاوز 2%.