أهم خبراء العملات المشفرة يختارون دبي للاستمتاع بأرباحهم

اختار عدد من أهم مشاهير خبراء العملات المشفرة مدينة دبي للاستمتاع بأرباحهم ومشاركة مئات الآلاف من المتابعين المستثمرين تحليلاتهم ويومياتهم في معالم دبي الخلابة، وهو ما يشكل دعاية سياحية مجانية للمدينة واستفادة لها من قطاع صاعد بشكل متسارع عالميا.

وبات بعض هؤلاء يطلق على دبي ”منزلي الجديد“ كما هي الحال بالنسبة للشاب من أصل سويدي كارل رونيفيلت Carl Runefelt الذي انتقل للعيش في دبي وهو صاحب شهرة واسعة بين المستثمرين والمهتمين بمجال العملات الرقمية حيث يتابع 420 ألف مشترك قناته على يوتيوب ”The Moon Carl“، الناطقة باللغة الإنجليزية فضلا عن قنواته باللغات الأخرى وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعية.

ويشارك كارل متابعيه يوميا تحليلاته وصفقاته فضلا عن يومياته في معالم دبي الخلابة.

كارل رونيفيلت

وعلى غرار كارل اختار رائد الأعمال والخبير في مجال العملات الرقمية المشفرة الألماني كريس جاسكزينسكي الانتقال لدبي حيث يتفاعل يوميا مع 374 ألفا من متابعي قناته على يوتيوب MMCrypto باللغة الإنجليزية فضلا عن مئات الآلاف من متابعي حساباته الأخرى على يوتيوب وباقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر كريس يوميا تحليلاته وتوقعاته لحركة أسعار العملات الرقمية فضلا عن صفقاته اليومية التي يستفيد متابعوه منها من خلال ملاحقتها وتقليدها لتحقيق الأرباح إلا أنه ينبغي توخي الحذر من الاستمثار في هذا المجال فهو شديد التقلب والمخاطر رغم الفرص الواعدة.

دافنشي جيريمي

ويتواجد في دبي -أيضا- هذه الأيام التشيلي الشهير دافنشي جيريمي وهو مبرمج عرف بكونه من أوائل من فهموا الفرص الواعدة لعملة البيتكوين منذ العام 2013 واشتهر أيضا بكونه قرر بيع منزله لشراء مزيد من البتكوين عام 2020.

ويبث جيريمي مقاطع الفيديو التحليلية ويتابع 200 ألف شخص قناته على يوتيوب فضلا عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو من المؤثرين في مجال العملات الرقمية المشفرة.

جاك كريبتو

ويتواجد أيضا في دبي البريطاني جاك الشهير على حساباته في مواقع التواصل الاحتماعي باسم ”جاك كريبتو“ وهو طيار تحول إلى خبير متخصص في العملات الرقمية ويقدم تحليلاته اليومية ويشارك من دبي يومياته وصفقاته مع عشرات الآلاف من متابعين من جميع أنحاء العالم.