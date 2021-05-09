تصريحات إيلون ماسك تهوي بعملة "دوجكوين" الرقمية

هوت عملة دوجكوين الرقمية، يوم الأحد، بأكثر من 25%، إثر تصريحات أدلى بها أخيرا قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الكهربائية (تيسلا).

ووصف ماسك ”دوجكوين“ بأنها ”صخب“ وذلك خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أمريكي، بحسب موقع ”كوين تليغراف“ المعني بتتبع أخبار العملات المشفرة.

وكان عشاق العملات المشفرة متحمسين جدا لمعرفة ما سيقوله ماسك خلال البرنامج، وذلك بعد أن حولت تغريداته هذا العام العملة الرقمية التي كانت غامضة إلى حلم المضارب.

وعند سؤاله عن ما هو ”دوجكوين، أجاب ماسك بأنها ”مستقبل العملة، وأنها أداة مالية لا يمكن إيقافها وستسيطر على العالم“.

وعندما رد أحد أعضاء فريق البرنامج قائلا: ”إذن إنها صخب؟“، أجاب ماسك: ”نعم، إنها صخب“، وضحك.

وقالت والدة إيلون ماسك التي انضمت إليه في البرنامج: ”متحمسة لهدية عيد الأم، وآمل فقط ألا تكون دوجكوين“. ورد ابنها: ”لا تقلقي هي كذلك، حتمًا“.

وفي الدقائق التي تلت ذلك، تراجع دوجكوين مقابل الدولار بنسبة 25%، وانخفض إلى 0.5 دولار من أعلى مستوى عند 0.66 دولار في بداية البرنامج. وقد تعافت العملة منذ ذلك الحين جزئيا، وتم تداولها عند 0.52 دولار.

وقبل ساعة من بدء الحلقة، كان سعر دوجكوين مستقرا عند 0.66 دولار، منخفضا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.72 دولار.

وجاء هذا الانخفاض، بعد بيع المستثمرون ”دوجكوين“ بشكل حاد، بعد تصريحات ماسك موسك عنها في العرض. ومن غير الواضح ما الذي تسبب بعمليات بيع ”دوجكوين“، ولكن ربما أراد المستثمرون أن يقول ماسك شيئا أكثر دعما للعملة المشفرة، بحسب ”سي أن أن“.

ولم يكشف ماسك عن أي أسباب جوهرية تدفع دوجكوين للصعود، خاصة أن هذه العملة الرقمية ليس لها تطبيقات في الحياة العملية، وليس لها تكنولوجيا مالية يمكن الاعتماد عليها، كما أن المعروض منها غير محدود، بما يسقط عنها فكرة التداول على أساس الندرة.

ويتوقع كثيرون أن دوجكوين لا تعدو كونها ”فقاعة، ستنفجر بقوة وبسرعة، لأن صعودها غير مبني على أسس“.

وكان المتابعون ينتظرون تبني تيسلا لـ“دوجكوين“ كما فعلت مع بيتكوين من قبل. ففي وقت سابق من شهر فبراير أعلنت تسيلا استثمار 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية الأكبر، كما أعلنت عن إمكانية قبول المدفوعات باستخدامها.