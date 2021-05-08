للمتعاملين في العملات الرقيمة.. 4 سيناريوهات للاحتيال احذروها

كشف موقع ”كوين ديسك“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة، أن أكثر من 400 ألف عملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة قد تم الإبلاغ عنها العام الماضي.

وتزيد عمليات الاحتيال بنسبة 40٪ من سنة إلى أخرى، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم بنسبة 75٪ إضافية العام الحالي ما يكلف المستهلكين عشرات المليارات.

ومن أكثر سلبيات العملة المشفرة شيوعا هي الهبة الاحتيالية، وفي هذه الحال يستخدم الإعلان المزيف صورا لمليارديرات ”بيتكوين،“ تايلر وكاميرون وينكلفوس دون إذنهم، واعدًا بمنحك ضعف المبلغ الذي تدفعه.

صورة أخرى من صور الاحتيال ذات الصلة بالعملات الرقمية التي يقوم خلالها شخص آخر بالاحتيال عبر استخدام صورة قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ”تسلا“ عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، واعدا بمضاعفة عائدك.

صورة ثالثة من صور احتيال العملات المشفرة تتعلق بما يُطلق عليه الطرح العام الأولي الوهمي للعملات الرقمية والمعروف اختصارا بـ ”آي سي أو“ICO“ ، وفي هذا السيناريو يقوم المحتالون بإنشاء شركة وهمية، وإثارة الضجيج عبر الإنترنت، وإقناع المستثمرين بالشراء.

ووفقًا لتقارير منشورة، كلفت عمليات الطرح الأولي للعملات الاحتيالية المستثمرين نحو 375000 دولار.

أما الشكل الرابع والأخير من أشكال الاحتيال ذات الصلة بالعملات المشفرة فيتمثل فيما يُطلق عليه ”المخطط البونزي“.

وعندما تريد أن تبدأ بالاستثمار فقد تواجه أحياناً مصطلحاتٍ لربّما ليس لديك فكرة عمّا هي. كمصطلح ”المخطط البونزي“ هو مثال على ذلك.

والمخطط البونزي هو تصميم احتيالي في عالم الاستثمار حيث يتلقى المستثمرون القدامى الأموال من المستثمرين الجدد، إن نظام مثل هذا لديه فرصة للنجاح لأن مستثمرين جدد لا يزالون ينضمون إليه، حيث يتم وعد المستثمر القديم غالبا بعوائد مالية مرتفعة، كل هذا من أجل السماح له بالدخول، وجعله متحمسا، وبسبب ذلك فلن يسألوا عن مصدر المال.

ويقدم موقع ”كوين ديسك“ مجموعة من النصائح تستطيع من خلالها تفادي ممارسات الاحتيال تلك عند استخدام العملات الرقمية، وهي:

أولاً، كن حذرًا من عروض الاستثمار في العملات المشفرة التي تأتي على منصات التواصل الاجتماعي أو من المتصلين العاديين.

ثانيا، احترس من عروض المبيعات المكثفة ”للاستثمار الآن“ التي تجعل مخططات الضخ والتفريغ الاستثمار يبدو وكأن قيمته ترتفع ثم تنهار بعد الاستثمار.

ثالثا، وأخيرا تذكر أن تبحث قبل أن تستثمر، لا تقم أبدا بتحويل الأموال أو تقديم أي معلومات عن بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي حتى تتحقق من الاستثمار أولاً.

وكان خبراء ”كاسبرسكي لاب“، وهي شركة روسية لتطوير برامج أمن تكنولوجيا المعلومات، توقعوا أن تتضاعف حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك ”البيتكوين“، في 2021.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن هذا النوع من الاحتيال سيصل هذا العام إلى 4.5 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العام 2020 شهد زيادة كبيرة زيادة كبيرة في الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.

وبلغت الخسائر الناجمة عن سرقات العملات الرقميّة والقرصنة وعمليات الاحتيال، 1.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، حيث تركزت العديد من هذه العمليّات في منصات التمويل اللا مركزي التي أصبحت هدفًا ضعيفًا ومربحًا لقراصنة العملات الرقميّة.

وتشير المقاييس الصادرة عن شركة ”CipherTrace“ للتحاليل الجنائية للبلوك تشين إلى أن عام 2020 يمكن أن يسجل ثاني أعلى قيمة في الخسائر المرتبطة بجرائم العملات الرقمية، في عام 2019، ارتفعت عائدات جرائم العملات الرقميّة إلى 4.52 مليار دولار، بزيادة 160% عن إجمالي عام 2018 البالغ قيمته 1.74 مليار دولار.

وفي حين أن حجم التمويل اللا مركزي كان ضئيلا تقريبًا عام 2019، فقد انفجر سوقه هذا العام مع الأصول الرقمية المُقفلة بواسطة هذه المنصات، والتي ارتفعت إلى ذروة 14.2 مليار دولار اعتبارا من تاريخ 27 أكتوبر 2020.