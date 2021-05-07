"بيتكوين" أم "إيثر".. أيهما الأفضل لاستثمار أموالك؟

ذهبت الأيام التي كانت فيها ”بيتكوين“ هي الخيار الحقيقي الوحيد للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول في سوق العملات المشفرة، فيما ارتفعت ”إيثر“، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى مستوى قياسي.

ويتنامى الاهتمام بما يسمى العملات البديلة، ويصل سعر ”دوج كوين“، التي كانت قد بدأت في شكل مزحة، الآن إلى ما يقرب من 90 مليار دولار.

وفي المجمل، ثمة أكثر من 7000 عملة يتتبعها موقع CoinGecko، المتخصص في أسعار العملات، مع مجموعة محيرة من الأسماء.

وبالنسبة لمعظم الناس، رأت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، أنه من المنطقي البدء بعملتي ”بيتكوين“ و“إيثريوم“ المعروفة اختصارا بـ ”إيثر“.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أن كلا من ”بيتكوين“ و“إيثر“ من الممكن أن يكونا استثمارا جيدا نسبيا حتى الآن في العام 2021، وقد تضاعفت عملة ”بيتكوين“ تقريبا، كما قفزت ”إيثر“ بأكثر من أربعة أضعاف، مقارنة بمكاسب بلغت نسبتها 11 % لمؤشر ”ستاندارد أند بورز 500“.

إذن ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تقرر أين تضع أموالك؟

”إيثر“



”إيثر“ هو الرمز المميز المستخدم في سلسلة الكتل ”البلوكتشين“ الأكثر استخداما في العالم – التكنولوجيا المستخدمة للتحقق من المعاملات وتسجيلها.

يتم استخدام ”إيثر“ من قبل عملاء مؤسسين مثل ”مايكروسوفت كورب“ لعرض سلسلة الكتل الخاصة بها، وقد عززت بالفعل النمو الهائل في الرموز غير القابلة للاستبدال، وهو أحدث جنون الفن الرقمي.

وقال بات لافيكيا، الرئيس التنفيذي لشركة ”أواسيز برو ماركيتس“، وهي منصة تداول الأوراق المالية الرقمية الأمريكية: ”إيثر عبارة عن منصة بلوكتشين تعمل مثل متجر (أبل) أو متجر تطبيقات آندرويد“.

وأضاف لافيكيا: ”بيتكوين سلعة مثل الذهب، أو مخزن للقيمة“.

وعلى النقيض من ”بيتكوين“، حيث يتم دمج العديد من ميزاتها الأساسية في التصميم، فإن منصة ”إيثيريوم“ تتطور، ويتم حاليا إجراء تحديثات من شأنها تحسين الشبكة، حتى مع إجراء تغيير من شأنه تقليل العرض.

ويمكن أن يعزز ذلك السعر من خلال تقديم جاذبية أكبر وفي نفس الوقت يضع المزيد من القيود على عدد ”إيثر“ المتاح.

وقال فيل بونيلو، مدير الأبحاث في مؤسسة ”جرايسيكال إنفيستمنتس“، التي تشرف على الصناديق الائتمانية التي تخدم الأدوات لكل من ”إيثر“ و“بيتكوين“: ”غالبا ما ينظر المستثمرون إلى إيثر باعتبارها استثمارا من نوع النمو، ويراهنون على التطوير المستمر للنظام البيئي اللامركزي القائم على إيثر“.

”بيتكوين“



تعد ”بيتكوين“ العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، وبينما تضاءلت بعض الشيء هذا العام، تمثل ”بيتكوين“ الآن حوالي 46 ٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، بانخفاض من حوالي 70 % في بداية العام، وفقا لموقع CoinGecko، ولا تزال هي أكبر عملة منفردة حتى الآن.

وتبلغ قيمة ”بيتكوين“ السوقية أكثر من 1 تريليون دولار مقارنة بـ380 مليار دولار لـ ”إيثريوم“، وفقا لـ CoinGecko.

ولا تزال ”بيتكوين“ خيار المزيد من الشركات الكبرى، حيث تشتري شركتا ”تيسلا“ و“مايكرو ستراتيجي“ أكبر عملة مشفرة، وليس ”إيثر“، وعندما تحدث بول تودور جونز الملياردير الشهير ومدير صندوق التحوط أو راي داليو، مدير أكبر صندوق تحوط في العالم، عن العملات المشفرة، تحدثا عن ”بيتكوين“.

ينعكس ذلك في التقلبات أيضا، وقد درس الخبراء الاستراتيجيون في مؤسسة ”كورنرستون ماكرو“ كيفية أداء عملات ”بيتكوين“ و“إيثر“ على الأرجح في حالة الانكماش الاقتصادي.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاستراتيجي بنسون دورهام، إنه مع انخفاض بنسبة 20 % تقريبا في مؤشر ”بلومبيرغ غالاكسي كريبتو“ للعملات المشفرة، هناك مخاطر سلبية أكبر على ”إيثر“ من نظيرتها الأكبر.