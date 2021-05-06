خبير في العملات المشفرة يتوقع وصول بيتكوين إلى مليون دولار

قدّر أحد الخبراء في العملات المشفرة أن يرتفع سعر بيتكوين إلى مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، نظرًا لاهتمام المستثمرين بارتفاع أسعار العملات المشفرة، وفقًا لما قاله لموقع ”ياهو فاينانس“.

وقال أولي ليتش، خبير العملات المشفرة: ”بيتكوين ستصل إلى مليون دولار لكل وحدة واحدة من العملة“.

وأوضح ليتش: ”أعتقد حقا أنها ستصل إلى هذا المستوى، في مرحلة ما، ومن خلال جانب الندرة وحده، تصبح بيتكوين أحد الأصول المثيرة التي سيلهث الجميع للاحتفاظ بها على نحو لا يصدق.. بيتكوين عملة لا جدال فيها“.

لكن متى ستتجاوز فيه بيتكوين حاجز المليون دولار هو السؤال الملح، وفي هذا الصدد يقول ليتش إن النصف التالي لعملة بيتكوين – وهو حدث تقني رئيسي عندما يتم تخفيض كمية عملات البيتكوين الممنوحة للقائمين على تعدين العملة إلى النصف – من المقرر أن يحدث في العام 2024، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وأضاف ليتش: ”يبدو أن العام الذي يلي تخفيض النصف دائمًا يؤدي إلى ارتفاع كبير“.

وتابع: ”هذا ما نراه الآن، كان النصف الأخير لعملة بيتكوين في العام 2020، وحتى الآن في هذا العام، نشهد ارتفاع الأسعار، لا أعرف متى ستتجاوز عملة البيتكوين مليون دولار ولكن من المحتمل أن يكون ذلك بعد عام 2025“.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين حاليًا أكثر من 1 تريليون دولار، أي ضعف ما كانت عليه في بداية العام 2021، وجاء الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك حقيقة أن المزيد من المستثمرين المؤسسيين يتبنون العملة المشفرة.

ففي وقت سابق من هذا العام، استثمرت ”تيسلا“، عملاقة صناعة السيارات الكهربية ما إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين، بينما يخطط كل من مصرفي ”مورجان ستانلي“ و“جولدمان ساكس“ الأمريكيين لتزويد العملاء المختارين بالتشفير.

وتكتسب العملات المشفرة زخما في مجال الدفع أيضًا، حيث زادت شركات ”ماستركارد“ و“باي بال“ و“فيزا“ من التعرض للعملات المشفرة خلال الأشهر العديدة الماضية.

وفي غضون ذلك تنخرط البنوك الكبرى وشركات المدفوعات في ”وول ستريت“ في الأصول الرقمية نتيجة لطلب العملاء، وخلصت دراسة مسحية أجرتها ”ماستركارد“ أن 40 ٪ من الأشخاص يخططون لاستخدام العملة المشفرة في العام المقبل.

وقفز هذا الرقم بشكل كبير بين الأشخاص المشاركين الأصغر سنا، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا، ففي هاتين المنطقتين، قال 67٪ من جيل الألفية: إنهم كانوا أكثر انفتاحا على استخدام العملات المشفرة مما كانوا عليه قبل عام.

وعلاوة على ذلك قال 77٪ من جيل الألفية في جميع أنحاء العالم إنهم مهتمون بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه، يوافق 75٪ على أنهم سيستخدمون العملات المشفرة إذا فهموها بشكل أفضل.