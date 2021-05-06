ما هي أكبر العملات المشفرة قيمة في العالم؟

من السهل نسبيا معرفة أفضل العملات المشفرة في أي وقت، لكن تحرك السوق بسرعة كبيرة يجعل من الصعب جدا مواكبة أعلى 10 عملات.

ووفقا لموقع ”Toms Guide“ الأمريكي المختضص بالأخبار المالية فإن هذه العملات تشمل:

بيتكوين

القيمة السوقية للبيتكوين: 1.07 تريليون دولار، فيما قيمة الوحدة: 57326 دولارا.

وبدأ التداول بهذه العملة منذ عام 2008 وهي العملة المشفرة ذات الرقاقة الزرقاء ولديها إلى حد بعيد، أكبر رسملة سوقية وأعلى قيمة لعملة وأكبر شبكة مستخدمين.

وتم إنشاء بتكوين بواسطة شخص أو مجموعة غير معروفة تحمل اسم ”Satoshi Nakamoto“.

وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام العملات المشفرة التي من المفترض أن تكون نقود المستقبل اليوم لشراء العديد من السلع والخدمات، إلا أنه من غير الممكن استعمالها لشراء فنجان من القهوة لأن تكلفة المعاملة ستكون مرتفعة للغاية.

إثيريوم

القيمة السوقية لإيثريوم: 394.6 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 3426 دولارا.

وتعتبر هذه العملة من أكبر العملات المشفرة لكنها لا تزال غير قادرة على منافسة ”بتكوين“.

ومن المهم ملاحظة أن العديد من العملات المشفرة المزعومة ليست عملات مباشرة مثل البيتكوين وبعضها مثل ”إثيريوم“ هي تقنيات فريدة تحتوي أيضا على مكون عملة معدنية.

باينانس (بي ان بي)

القيمة السوقية:99.3 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 644 دولارا.

تم إطلاق هذه العملة في عام 2017 من قبل منصة ”Binance“ لتبادل العملات المشفرة، وهي أكبر منصة تبادل عملة رقمية في العالم من حيث الحجم.

وخلال طرحها الأولي للعملة باعت 100 مليون قطعة نقدية للجمهور بسعر 0.15 دولار لكل عملة.

دوج كوين

القيمة السوقية للدوج كوين: 79.3 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 0.61 دولار.

وتعتبر هذه العملة نفسها ”عملة الإنترنت الممتعة والودية“.

وتم إطلاقها عام 2013 من قبل مطوري البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر للسخرية من ”بيتكوين“ لكنها في الأساس نسخة من عملة ”بيتكوين“.

ريبل

القيمة السوقية: 71.1 مليار دولار ، فيما قيمة الوحدة: 1.57 دولار.

وتتمثل شهرة هذه العملة في أنها أسرع الأصول الرقمية، ما يتيح المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي تقريبا في أي مكان في العالم.

تيثر

القيمة السوقية: 52.8 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: دولار.

وهذه العملة فريدة من نوعها من بين الخيارات الموجودة في قائمة أفضل العملات المشفرة، وتعتبر الشركة الرائدة في فئة العملات المشفرة المعروفة باسم ”العملات المستقرة“. تم اطلاقها عام 2015 على منصة ”إيثيريوم“.

كاردانو

القيمة السوقية: 45.4 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 1.43 دولار.

وتأسست شركة كاردانو عام 2017، وهي منافس آخر يشبه ”إثيريوم“ لأفضل عملة مشفرة.

بولكادوت

القيمة السوقية : 36.2 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 38.9 دولار.

الكثير من مشاريع العملات المشفرة لها أهداف نبيلة، لكن هذه العملة تعتبر نفسها واحدة من الأفضل.

لايتكوين

القيمة السوقية: 21.5 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: : 35 دولارا.

وتم إنشاء لايتكون عام 2011، وهي واحدة من أقدم نسخ ”بيتكوين“ (كلون)، وتعرف أيضً\ا باسم ”altcoins“، وتعد عملة مشفرة راسخة.

بيتكوين كاش

القيمة السوقية: 24.4 مليار دولار، فيما قيمة الوحدة: 1،319 دولار.

وينبغي عدم خلط الاسم مع ”بتكوين“ فهي عملة مشفرة مختلفة تماما. ومع ذلك، فهي مدينة بوجودها لرائدة السوق ”بتكوين“، وتم إنشاؤها من قبل مجموعة من المطورين بهدف خفض تكلفة معاملات ”بتكوين“.