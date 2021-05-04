"دوغ كوين" تلامس أعلى مستوياتها وترتفع بنسبة 11000% منذ بداية 2021‎

لامست عملة ”دوy كوين“ المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق في تداولات الثلاثاء، في أعقاب إدراجين جديدين في البورصة.

فقد ارتفعت العملة المشفرة التي تحمل وجه كلب من فصيلة ”شيبا إنو“ الياباني إلى 0.577 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية، متجاوزة السعر القياسي السابق البالغ 0.47 دولار المسجل في السادس عشر من أبريل المنصرم، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع ”كوين ديسك“ منذ بداية العام وحتى الآن.

وشهدت ”دوغ كوين“ ارتفاعا نسبته 11000 % منذ بداية العام 2021 وحتى الآن.

ويأتي آخر صعود قياسي لـ ”دوغ كوين“ بعد يوم من إعلان منصة الوساطة متعددة الأصول “ eToro“ عن دعمها للعملات المشفرة، مشيرة إلى طلب قوي من العملاء.

ويفتح الإدراج الجديد ”دوج كوين“ لزهاء 20 مليون مستخدم منتشرين في جميع أنحاء العالم.

ثم أعلنت شركة ”جيميني“ Gemini، صباح الثلاثاء، أنها ستدعم أيضا العملات المشفرة، مما يغذي بالطبع المسار الصعودي لـ ”دوج كوين“.

وقد تكون ضغوط الشراء الإضافية قد نشأت عن قرار فريق كرة السلة الأمريكي ”أوكلاند أثلتيكيس“ ببيع تذاكر بعملة ”دوغ كوين“، والخاصة بمباراته مع فريق تورونتو بلو جايز هذا الشهر.

ففي إعلانه الاثنين، قال فريق كرة السلة الرئيسي في الدوري الأمريكي إنه سيبيع أزواجا من تذاكر البلازا مقابل 100 دوغ كوين من الـ 3 مايو وحتى الـ 6 من الشهر ذاته.

وعادة ما يبلغ مجموع تذكرتي ساحة بلازا حوالي 80 دولارا، ولكن مع وجود دوج كوين عند حوالي 0.43 دولار اليوم، سيتمكن المشجعون من الحصول على خصم بنسبة 46 % إذا قاموا بشراء التذاكر باستخدام دوج كوين.

ويظهر التعافي السريع من انهيار نسبته 40٪ في الـ 23 من أبريل المنصرم ”عقلية الشراء“ عند الانخفاض“ في السوق، وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 9000 % هذا العام، متفوقةً على أقرانها من العملات الرقمية الأكثر شهرة مثل ”بيتكوين“BTC ، -5.09%) وإيثريوم (ETH ، + 3.28%) بهامش كبير).

ورغم أنها لا تملك أي قيمة جوهرية، إلا أن ”دوغ كوين“ تجاوزت القيمة السوقية لعمالقة من المجال السائد، مثل شركة هوندا موتور بواقع 52.9 مليار دولار، وفورد موتورز بواقع 46 مليار دولار، وتويتر بـ 43 مليار دولار.