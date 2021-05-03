تضاعفت أربع مرات في 2021.. "إيثر" تتخطى حاجز 3 آلاف دولار

تجاوزت عملة ”إيثر“ المشفرة حاجز 3 آلاف دولار في تعاملات، الإثنين، لتسجل مستوى قياسيا جديدا، حيث يراهن المستثمرون على أن ”إيثر“ ستكون ذات فائدة أكبر في نظام مالي مستقبلي لا مركزي، بحسب ما أورده موقع ”ياهو فاينانس“.

وارتفعت ”إيثر“، الرمز المميز الذي تم تداوله على سلسلة ”كتل إثيريوم“، بنسبة 3٪ في بورصة ”بيتستامب“ الأوروبية للعملات المشفرة إلى 3144.81 دولار، في الصفقات الصباحية في لندن، وارتفعت بنسبة 325 ٪ لهذا العام حتى الآن، لتتضاعف 4 مرات تقريبا، متجاوزة بسهولة نسبة 95٪ التي ارتفعت بها ”بتكوين“ الأكثر شيوعا.

وقال جيمس كوين، العضو المنتدب في ”كيو9 كابيتال“، وهو مدير ثروة خاصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ، إن ”الارتفاع الكبير يمثل تعويضا جزئيا عن المكاسب التي حققتها عملة ”بيتكوين“ في أواخر العام 2020″.

وأوضح كوين أن ”الصعود في إيثر يعكس أيضا تحسينات في سلسلة كتل إثيريوم، وتحولا متزايدا نحو DeFi أو التمويل اللامركزي، الذي يشير إلى المعاملات خارج الخدمات المصرفية التقليدية التي تعتبر سلسلة كتل إثيريوم منصة مهمة لها، مشيرا إلى أنه ”في البداية، كانت عملة بتكوين هي التي تقود الصعود فعلا، لأنه مع دخول الكثير من المستثمرين المؤسسين إلى الفضاء المشفر، سيكون هذا أول منفذ طبيعي لهم“.

كما أدى إطلاق الصناديق المتداولة بالبورصة في كندا والطلب المتزايد على محافظ ”إيثر“ للتعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال NFT مثل الفن الرقمي، إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الصرف المتقاطع بين ”إيثر“ و“بيتكوين“ بأكثر من 100٪ هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوى في 2.5 عام، الأحد؛ ما يشير إلى درجة من التناوب في ثاني أكبر عملة مشفرة.

من جهته، قال جيهان تشو، الشريك الإداري في شركة ”كينيتش كابيتال“ لرأس المال الاستثماري ومقرها هونغ كونغ: ”يستمر ارتفاع حجم التمويل اللامركزي في دفع أسعار إيثريوم لأعلى، حيث يكتسب المستثمرون الثقة في العملات المشفرة ويرون أن إيثر هي أصل آمن في المرتبة الثانية بعد بتكوين“.

وكانت ”بيتكوين“، وهي أكبر أصول مشفرة في العالم بأكثر من 1 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، قد استعادت مستوى 50000 دولار، الأسبوع الماضي، ودار حول مستوى 58000 دولار اليوم الإثنين، بزيادة حوالي 3 ٪، لكن أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي لها عند 64895.22 دولار.