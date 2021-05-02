الصين تتعاون مع "علي بابا" لبناء منصة "اليوان الرقمي"

وقع البنك المركزي الصيني، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ”أنت جروب“ التابعة لمجموعة ”علي بابا“ الصينية، عملاقة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في بناء منصة فنية لعملتها الرقمية السيادية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، أن السلطات الصينية تعمل على تطوير ”اليوان الرقمي“ أو الذي يُرمز إليه اختصارا بـ ”e-CNY“، منذ العام 2014 بهدف استبدال بعض النقد المتداول.

وقالت السلطات الصينية، إنه بدلا من جدول زمني لإطلاق ”اليوان الرقمي“ رسميًا، سيُستخدم النقد الرقمي أولا في مدفوعات التجزئة محليًا قبل استخدامه في الخارج.

وسيعمل الجانبان بشكل مشترك على تعزيز تطوير ”اليوان الرقمي“، استنادًا إلى ”أوشان باس- Ocean Bas“، قاعدة البيانات التابعة لـ“أنت“، ومنصة تطوير الأجهزة المحمولة الخاصة بها ”mPaaS“، وفقًا لصحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الصيني كان يعمل أيضا مع ”أنت“، وشركة ”تينسينت“ الصينية المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، على مدار السنوات الثلاث الماضية، للمشاركة في تطوير ”اليوان الرقمي“، مستشهدة بالمعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا من قبل أكبر مزودين للدفع الإلكتروني في البلاد.

ويشير هذا الإعلان على ما يبدو إلى أن الشركتين كانتا تروجان لعلاقات وثيقة مع البنك المركزي الصيني على الرغم من تعرضهما لحملة حكومية مكثفة لمكافحة الاحتكار.

ويقول المحللون، إن البنك المركزي يحتاج إلى دعم من عمالقة التكنولوجيا المالية المحليين، وكبار تجار التجزئة لتأسيس البنية التحتية، بما في ذلك قنوات التوزيع للعملة الافتراضية الوطنية، والتي يتم اختبارها في مدن مثل بكين وشنغهاي وشنجن.

وقال فرانسيس لون، الرئيس التنفيذي لشركة ”جيو سيكيوريتيز ليميتد“، ومقرها هونغ كونغ، في تصريحات هاتفية أدلى بها لإذاعة ”صوت أمريكا“، إنه يتوقع أن يتم استخدام ”اليوان الرقمي“ على نطاق واسع، نظرًا لأن جميع البنوك في الصين ستضطر أيضًا إلى الامتثال للجهة التنظيمية.

وأوضح لون أن استخدام ”اليوان الرقمي“ محليًا، سيسمح للحكومة في البلد الشيوعي بمراقبة كل معاملة للمستخدمين مثل ”الشقيق الأكبر“، لافتًا إلى أن استخدام العملة الجديدة في الخارج سيسمح لبكين أيضا بتجاوز نظام التسوية الدولي، الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي، فيما وصفه بمحاولة إزالة ”الدولرة“.

وكان البنك المركزي الصيني أطلق في الشهور الأخيرة إصدارًا تجريبيًا لليوان الرقمي، في كل أنحاء البلد الآسيوي، ليصبح بذلك أول بنك مركزي في الاقتصادات الكبرى يصدر عملة رقمية.

ومن المتوقع أن يتم طرح العملة الرقمية على نطاق أوسع، خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر عقدها في بكين في فبراير المقبل، مما يمنح تلك الجهود انتشارا دوليا.