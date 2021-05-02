بورصة دبي للذهب والسلع تسمح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصتها

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن الشركات الإسرائيلية المؤهلة، أصبح بإمكانها الانضمام إليها والاستفادة من الخدمات التجارية التي توفرها عبر منصتها.

وقالت البورصة: إنه وفقا للإجراء الجديد ”سيكون باستطاعة الأعضاء الإسرائيليين القيام بدور صانع السوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع“ كما سيتيح للمجموعة تقديم خدماتها في إسرائيل.

وقال ليس ميل: ”إن توثيق العلاقات الثنائية وفتح الأسواق بين الإمارات وإسرائيل يمثل لحظة فارقة في مسيرة بورصة دبي للذهب والسلع، من خلال تزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والقيمة“.

وأضاف ميل وهو الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: ”نحن سعداء للغاية بالترحيب بالمستثمرين والمشاركين الإسرائيليين في مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من 100 عضو من جميع أنحاء العالم“.

وتابع ميل: ”تمثل هذه الخطوة الهامة حافزا لمجتمع الأعمال في إسرائيل للقدوم إلى دبي والاستثمار فيها، وفرصة لقاعدة أعضائنا الجدد من إسرائيل للتحوط ضد المخاطر، والاستثمار في أصول أكثر أمانا في هذه الأوقات التي تتسم بعدم الاستقرار (..) نتطلع قدما لفتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين الإسرائيليين“.