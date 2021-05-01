شركة"فيزا" تخطط لدعم العملات الرقمية

تخطط شركة ”فيزا“ للخدمات المالية، لدعم العملات الرقمية للبنوك المركزية ”سي بي دي سي/“CBDC، وذلك بعد السماح باستخدام عملة ”يو إس دي سي/“USDC، بحسب ما ذكر موقع ”إنفيستوبيديا“ الأمريكي.

وعملات البنوك المركزية الرقمية هي عملات رقمية يصدرها البنك المركزي للبلد مباشرة إلى مواطنيه، وهناك العديد من البلدان التي قطعت شوطاً طويلاً في تطويرها إطار عمل ”سي بي دي سي“، لكن معظمها لا يزال يستكشف هذا المفهوم.

ووجد بنك التسويات الدولية أن نحو 80% من البنوك المركزية في البلدان كانت منخرطة في نوع من العمل بعملات البنوك المركزية الرقمية في العام 2019.

ويقول الخبراء، في حين إن العملات المشفرة مثل ”بتكوين“ قد بدأت محادثات بشان العملة المشفرة، فمن المحتمل أن تقود العملات المستقرة مثل ”يو إس دي سي“، وهي عملة مشفرة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي مباشرة، الطريق نحو الاعتماد والاستخدام السائد.

في أواخر آذار/مارس الماضي، قالت شركة ”فيزا“، إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة ”يو إس دي سي“ لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها، في إشارة إلى القبول المتزايد للعملات الرقمية في عالم الأموال والمصارف.

وأكدت أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير ”Crypto.com“، وأنها تخطط أيضًا لتقديم الخيار لمزيد من الشركاء في وقت لاحق من العام الجاري.

ولعدة سنوات، دخلت ”فيزا“ في شراكة بشأن بطاقة خصم للمكافآت القائمة على التشفير مع ”Crypto.com“، التي تدير أعمالها بالعملات الرقمية، ولكن مع قيام ”فيزا“ بتسوية المعاملات كل يوم على هذه البطاقات، فقد تطلب من ”Crypto.com“ تحويل العملات الرقمية التي يتم التعامل بها إلى عملات ورقية، مثل الدولار الأمريكي.

وكانت هذه العملية مكلفة ومعقدة وتستغرق وقتًا طويلاً لذلك وفي العام 2019، اقترحت ”فيزا“ السماح بإجراء تسويات بعملة رقمية على ”بلوكتشين“ العام من خلال شريكها ”أنكوراج“، وهو أول بنك أصول رقمي معتمد فيدراليًا في أمريكا.

وبعد عامين من تحديث بنيتها التحتية، قررت ”فيزا“ تجربة البرنامج الجديد باستخدام ”يو إس دي سي“ والتي هي عملة مستقرة، ما يعني أنه على الرغم من أنها مدعومة من ”إيثريوم“، فإنها تربط قيمتها السوقية بالدولار الأمريكي، ما يمنحها مزيدا من استقرار الأسعار.