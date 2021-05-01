"إيثر" تناطح "بتكوين" وتواصل الصعود إلى مستويات قياسية

واصلت ”إيثر،“ ثاني أكثر العملات الرقمية شهرة في العالم، اندفاعها نحو مستوى قياسي في تعاملات يوم الخميس، وفقًا لما أورده موقع ”ماركيت ووتش“ الأمريكي.

وجرى تداول ”إيثر“ التي تعمل على قمة سلسلة ”إيثريوم بلوكتشين“ عند 2799.61 دولار في وقت مبكر من صباح الخميس، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وفقًا لما ذكرته ”راكين“، بورصة تداول العملات الرقمية المسجلة في الولايات المتحدة.

ولا يزال سعر ”إيثر“ مرتفعا بنسبة 0.8 ٪ عند 2730.49 دولار.

وقال المحللون إن تزايد الاهتمام المؤسسي يظل المحرك الرئيس لـ ”إيثر“ والعملات المشفرة الأخرى.

وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه أصدر 100 مليون يورو في شكل سندات مدتها سنتان، وذلك باستخدام ”بلوكتشين إيثريوم“ لأول مرة.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق في مؤسسة ”أفا تريد“ إن إيثريوم تتمتع بزخم هائل بسبب الاهتمام المؤسسي. ومن الأمثلة على ذلك إطلاق الصندوق المتداول CL Galaxy Ethereum ETF ETHXB ذي التوجه المؤسسي في كندا.

بتكوين تتعافى

في غضون ذلك، استمرت عملة ”بتكوين،“ وهي أعلى الأصول الرقمية في العالم، في التعافي من الهبوط الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر والذي جعلها تقل عن 50000 دولار أمريكي وأكثر من 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 60 ألف دولار.

وجرى تداول سعر ”بتكوين“ بالقرب من 52774 دولارًا، بانخفاض نسبته 3.1% أمس الأول الخميس، وفقًا لموقع ”كوين ديسك“.

حصة بتكوين السوقية تتراجع

وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة ”بتكوين“ من القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية مقارنة بـ ”إيثر“.

وكانت مؤسسة ”كوين ماركيت كاب“ قد حددت يوم الخميس الماضي القيمة السوقية لعملة ”بتكوين“ قيمة جميع الرموز المميزة المتداولة عند 987.5 مليار دولار، بتراجع إلى أقل من 50% لتشكل حوالي 48.6% من القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية، والتي تبلغ مجتمعة 2.03 تريليون دولار.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية لعملة ”إيثر“ المشفرة البالغة 314.2 مليار دولار أمريكي، تمثل حوالي 15.5% من القيمة السوقية العالمية.

وكان ”كوين ديسك“ قد لفت مؤخرًا إلى أن سعر ”إيثر“ قد تضاعف ثلاث مرات حتى الآن منذ بداية العام الجاري، فيما قفزت قيمة ”بتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 89% هذا العام.