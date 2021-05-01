بلومبيرغ: بتكوين تعاود التحليق وتسجل أعلى مستوى في أسبوعين

صعدت عملة بتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها منذ أواسط أبريل الماضي، بحسب ما أوردته شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية.

وتجاوزت بتكوين متوسط سعرها المسجل على مدار الخمسين يوما الماضية، وهو مقياس للزخم الذي تشهده العملة الرقمية على المدى القصير.

وذكرت بلومبيرغ أنه بالنسبة لمراقبي الرسوم البيانية، يعتبر هذا مستوى مهما، مشيرة إلى أن مثل تلك المستويات عادة ما تنبئ بمزيد من المكاسب.

وسيتطلع العديد من المحللين الآن لمعرفة ما إذا كان بإمكان بتكوين البقاء في هذا المسار الصعودي بشكل مستدام.

وشهدت أسعار التداول في بتكوين، أكبر العملات الرقمية في العالم، تقلبا في الأسابيع الأخيرة بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في أواسط أبريل، بـ 64000 دولار.

لكن انخفضت بتكوين منذ ذلك الحين، ووسط الجلسات التي سجلت تقلبات كبيرة خلال اليوم السبت، وأمس الجمعة، ارتفعت بتكوين بنحو 7.6 % لتصل إلى 57.006 دولارات اعتبارا من الساعة 12:29 مساء في نيويورك.

ورغم الاضطرابات الأخيرة، فقد زاد الاهتمام بالعملات المشفرة وسط رحلة بتكوين التي صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

دفعة من إيلون ماسك

وتحمس عدد متزايد من شركات ”وول ستريت“ التقليدية لها، كما تلقت العملة المشفرة دعما من أقطاب الأعمال المشهورين أمثال إيلون ماسك.

وبلغت الأصول في منتجات الأصول الرقمية المدرجة عالميا، بما في ذلك المنتجات المتداولة في البورصة ETPs قيمة 9 مليارات دولار في نهاية الربع الأول، وهو رقم قياسي، وفقا لمؤسسة ”إي تي إف جي آي“ الاستشارية الرائدة.

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، قد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“ مؤخرا، مؤكدا أنه لا يزال يحتفظ بـ“بتكوين“ ولم يتخل عنها.

وقال مؤسس تسلا إن الشركة باعت نحو 10% من قيمة استثماراتها في بتكوين لإثبات سيولة العملة ومرونتها.

وأعلنت تسلا، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، منذ أشهر، استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.