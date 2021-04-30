"جولدمان ساكس" يشكك في جدوى بتكوين كـ"مخزن للقيمة"

أبدى مصرف ”جولدمان ساكس“ الأمريكي، شكوكه حول إمكانية أن تصبح عملة ”بتكوين“ الرقمية ”مخزنا للقيمة“ و“ذهب رقمي“ على المدى الطويل.

واستشهد محللو ”جولدمان ساكس“ بقضايا مختلفة تتعلق بالعملات الرقمية، مثل المشكلات البيئية، و“عدم الاستخدام الحقيقي للعملة“، جنبا إلى جنب مع المنافسة المحتدمة من قبل العملات المشفرة الأخرى.

ونشر ”جولدمان ساكس“ مذكرة أوجز فيها بعض المشكلات المصاحبة لعملة ”بتكوين“ والتي تدفع الخبراء إلى إعادة النظر في اعتبارها ”مخزن جيد للقيمة“.

وأبدى محللو المصرف الأمريكي، بقيادة جيفري كوريي كبير محللي السلع، مخاوفهم إزاء ما إذا كان بمقدور العملة الرقمية أن تصبح مخزنا للقيمة على المدى الطويل، بحسب ما أورده موقع ”بتكوين دوت كوم“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وقال المحللون: ”فيما تستفيد بتكوين من سيولة كبيرة، فإنها تعاني من عدم الاستخدام الحقيقي وضعف التقييم البيئي والاجتماعي والحوكمة أيضا“.

منافسة شرسة من عملات رقمية أخرى

ولفت المحللون أيضا إلى ”المنافسة الشرسة“ من قبل عملات رقمية أخرى، واصفين إياها بأنها ”العامل الذي يحول دون أن تصبح بتكوين الذهب الرقمي“.

وأوضح المحللون: ”المخازن التقليدية طويلة الأجل للقيمة مثل الذهب والفن والألماس، كلها لها قيمة، واستخدام يتجاوز نطاق كونها مخزنا للقيمة“.

وتابع جولدمان ساكس: ”الاستخدام الحقيقي مهم لأنه يخفف من تقلب الأسعار، حيث يتم تعديل الطلب بما يتواءم لامتصاص تلك التقلبات في الطلب على الاستثمار، كما يعني الاستخدام الحقيقي أن الأصول لن ترتد على الأرجح إلى الصفر“.

وأكد محللو المصرف أن ”انعدام الاستخدام الحقيقي لبتكوين وكذا مشكلاته البيئية يجعلها عرضة لفقدان الطلب على كونها مخزن للقيمة لصالح عملة مشفرة أخرى أفضل“.

واستطردوا بالقول: ”بتكوين منحت مساحة لعملات رقمية أخرى مثل إيثريوم وألتكوينز، وهذا، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن المنافسة بين العملات المشفرة على اقتناص مكانة مخزن القيمة المهيمنة على المدى الطويل، لا تزال على أشدها، ما يضيف مصدرًا آخر للمخاطر بامتلاك بتكوين“.

مشكلات بيئية

وفيما يتعلق بالتأثير البيئي لـ“بتكوين“، قال محللو جولدمان ساكس إن ”ثمة بالفعل بواعث قلق إزاء كم الطاقة الكهربية المستهلك في عملية الصك، مستشهدين بدراسة بحثية أجرتها جامعة كمبريدج أظهرت أن تلك العملية تستهلك معدل طاقة سنوي يزيد عن نظيره الذي تستهلكه الأرجنتين“.

ومع ذلك يقول الكثيرون إن صك ”بتكوين“ تستخدم الطاقة المتجددة.

بتكوين تخفف آثار التضخم

في المقابل يرى البعض أن ”بتكوين“ هي مخزن كبير للقيمة ويمكن أن تستخدم للتخفيف من تداعيات التضخم، من بينهم سينثيا لوميس عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهور.

وذهب البعض حتى إلى القول إن ”بتكوين“ ستحل محل الذهب كمخزن للقيمة. ومع ذلك اختتم محللو ”جولدمان ساكس“ مذكرتهم بالقول: ”نعتقد أنه من المبكر جدًا أن تنافس بتكوين مع الذهب على اقتناص الطلب ذات الملاء الآمن، وكلاهما يستطيع التواجد إلى جوار الآخر“.