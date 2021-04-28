عملة "دوج" المشفرة تقفز 20% بعد تغريدة لـ إيلون ماسك ‎

قفزت قيمة عملة ”دوج“ المشفرة حوالي 20% في السوق العالمي، اليوم الأربعاء، بعد تغريدة لمؤسس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، أطلق فيها على نفسه لقب ”الأب الروحي لـ دوج“، وذلك قبل ظهوره في برنامج تلفزيوني أمريكي.

وغرد ماسك إلى متابعيه البالغ عددهم 52 مليونًا، معلنا قرب ظهوره في البرنامج التلفزيوني الكوميدي في الـ 8 من الشهر المقبل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وارتفعت تلك العملة المشفرة من 0.26 دولار إلى 0.32 دولار، ما دفعها للعودة إلى مستويات قياسية سجلتها قبل نحو أسبوعين، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن هذه العملة المشفرة، التي بدأت لأول مرة كمزحة في عام 2013، لديها الآن سقف سوقي يزيد عن 50 مليار دولار بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وفي فبراير الماضي، بدأ ماسك في التغريد حول هذا الموضوع مطلقا بعد ذلك سلسلة من التغريدات حول تلك العملة ما دفعها للارتفاع.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يؤثر فيها ماسك على أسواق العملات المشفرة، إذ إنه أطلق تغريدات داعمة سابقا بشأن عملة ”بتكوين“ التي تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم والتي سجلت ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام الجاري.

وذكرت التقارير أن مشاركة ماسك في ارتفاع أسعار تلك العملات أدت إلى تكهنات بأنه يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بتهم التلاعب المحتمل بالسوق.