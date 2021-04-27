كيف خسر سوق العملات المشفرة 200 مليار دولار في يوم واحد؟‎

قفزت أسعار العملة الرقمية ”البيتكوين“ مرة أخرى في التعاملات المسائية ليوم الاثنين، بعد أن حاول سوق العملات المشفرة التعافي من عمليات بيع واسعة النطاق الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر ”البيتكوين“ الأكثر قيمة في العالم بنحو 10٪ إلى 54338 دولارا للعملة بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى ما دون 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل آذار/ مارس الماضي، بعد أن أدى رفع ضريبة أرباح رأس المال المقترح من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى موجة بيع واسعة.

وبذلك خسر سوق العملات المشفرة بالكامل أكثر من 200 مليار دولار من القيمة في يوم واحد.

ووفقا لشبكة ”سي ان بي سي“ الأمريكية، من المتوقع أن يرفع بايدن ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل للأمريكيين الأكثر ثراء إلى 43.4٪ ، بما في ذلك ضريبة إضافية.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض قصير في أسواق الأسهم، فيما قال محللون، إن المخاوف بشأن الاقتراح ربما امتدت إلى سوق العملات المشفرة.

ولفتت الشبكة في تقريرها اليوم الثلاثاء، إلى أن عملة ”البيتكوين“ قفزت بنحو 80٪ منذ بداية العام بعد دخول المزيد من المستثمرين المؤسسيين والشركات الكبرى مثل ”تسلا“ إلى السوق، معتقدين أنها أداة تنويع جيدة للمحفظة الاستثمارية في حالة ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك التطورات انخفضت قيمة العملة المشفرة بنسبة 17٪ تقريبا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 65000 دولار أمريكي.

وفي الأسابيع الأخيرة، حذر المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات المشفرة من تضييق محتمل على السوق من المنظمين، بحسب التقرير.

وقال التقرير: ”دق العديد من المسؤولين، من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ناقوس الخطر بشأن استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية.“

ولفت إلى أنه في تركيا، حظر البنك المركزي استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات، بينما انهارت بورصتا تشفير؛ مضيفا أن التقارير تحدثت عن هروب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات من تركيا بمبلغ ملياري دولار من أموال المستثمرين.

وأضافت الشبكة في تقريرها:“مع ذلك، هناك دلائل على دخول العملات المشفرة في الاتجاه السائد في السوق اذ تم طرح Coinbase ، أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة للجمهور في قائمة مباشرة ضخمة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما أطلقت شركة PayPal ميزات جديدة لتداول العملات المشفرة وكذلك استخدامها في التسوق.“

ونقل التقرير عن مجلة صناعة العملات الرقمية CoinDesk قولها، إن بنك JPMorgan يستعد لإعلان صندوق بيتكوين مُدار بنشاط لعملائه من أصحاب الثروات الخاصة، وهي خطوة من شأنها أن تتعارض مع تعليقات الرئيس التنفيذي جيمي ديمون المعارضة للعملات المشفرة على مر السنين الماضية.