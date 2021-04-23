تركيا تعتقل العشرات في إطار التحقيق بقضية "احتيال رقمي ضخم"

قالت الشرطة التركية اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على العشرات في تحقيق يتعلق بمنصة تداول للعملات الرقمية، وتسعى لضبط مؤسسها في ألبانيا بعد أن قدم أتراك شكاوى جنائية قالوا فيها إنهم تعرضوا للنصب.

وذكرت منصة ”ثوديكس“، التي كانت تجري تداولات يومية للعملة الرقمية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، على موقعها الإلكتروني يوم أمس الخميس، أنها ستغلق لأربعة أو خمسة أيام بسبب عملية بيع.

لكن تعليقات تداولتها وسائل الإعلام التركية على نطاق واسع كشفت أن المستخدمين، الذين عجزوا عن سحب أموالهم أو الدخول على حساباتهم عبروا عن خوفهم على موقع ”تويتر“ من أن يكونوا قد تعرضوا لعملية نصب.

وقالت شرطة إسطنبول في بيان، إنها بدأت المداهمات في السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) في ثمانية أقاليم اليوم الجمعة للقبض على 78 مشتبها بهم، وفتشت الشرطة مكاتب الشركة في إسطنبول أمس وصادرت مواد.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أنه تم القبض على 62 شخصًا حتى الآن.

وقالت شرطة إسطنبول، إن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي فاروق فاتح أوزر فر إلى العاصمة الألبانية تيرانا يوم الثلاثاء.

وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمرا بضبط أوزر اليوم الجمعة بموجب طلب من أنقرة.