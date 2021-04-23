الذهب يتجه صوب ارتفاع أسبوعي بفعل ضعف العوائد والدولار الأمريكي‎

لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما ضغط على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضًا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش. وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير/ شباط عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية: ”تأثير تداعيات (اقتراح) زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات والعوائد انخفضت، ويقدم هذا القليل من الدفع للذهب“.

وأضاف: ”السؤال الكبير الذي يواجه أسواق الذهب، هو القرار بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيقوم بتغيير في الأسبوع القادم“.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع.

كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في 10 أشهر.

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة، إنه على الرغم من المؤشرات على الطلب المكبوت على الذهب الحاضر في الهند، فإن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام يهددان بالقضاء على ذلك الانتعاش.

وسجلت الهند أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا في العالم أمس الخميس.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2839.21 دولار للأوقية، لكنه نزل عن المستوى القياسي 2891.50 دولار الذي سجله أمس الخميس.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 26.07 دولار للأوقية، لكنها بصدد تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.