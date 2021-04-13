الروبل الروسي يقفز بعد محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين

قفز الروبل في أواخر التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بينما تواصل الأسواق مراقبة التوترات الجيوسياسية بين موسكو والغرب.

وقال البيت الأبيض إن بايدن اقترح عقد اجتماع قمة مع بوتين في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة.

وجاء رد فعل الروبل على الفور بأن زاد مكاسبه أمام العملة الأمريكية إلى 1.6% عند 76.13 للدولار، ليبتعد عن أضعف مستوى له، منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثانين البالغ 78.045 الذي لامسه، الأسبوع الماضي.

وصعد الروبل 1.4% أمام العملة الأوروبية إلى 90.88 لليورو، وهو أعلى مستوى له، منذ السادس من أبريل/ نيسان.

وقبل عام كان الروبل يجري تداوله قرب 80 مقابل اليورو.