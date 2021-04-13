حاكم مصرف لبنان يكشف عن ثروته ويرد على اتهامه بالاختلاس

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّه ”لم يختلس أي أموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر“، قائلاً ”عرضتُ في 8 أبريل/ نيسان 2020 أصول ثروتي بإظهار المستندات التي تثبت أنني كنت أملك 23 مليون دولار في العام 1993، قبل أن أتولّى رئاسة المصرف المركزي“.

جاء ذلك بعد يومين من اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون لمصرف لبنان بأنه يتحمل مسؤولية تعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وطالب سلامة بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة واحالة نتائجه للنيابة العامة.

وفي حديث مع صحيفة “ لو فيغارو“ الفرنسية، قال سلامة ”سبق وصرّحت عن أصولي كافّةً، بما فيها الموجودة في الخارج، كما أنّني لا أملك أيّ اسم وهمي“.

وشدد سلامة على أن ”المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد“، في رد بشكل غير مباشر على اتهامات تجددت هذا الأسبوع، تُحمل البنك المركزي والبنوك مسؤولية أساسية في الذي وصل إليه الاقتصاد اللبناني والليرة من تشظ وضعف عمقا الأزمة اللبنانية في تداعياتها الاجتماعية والسياسية.

وكان نقيب الصحافة عوني الكعكي أرجع سبب الحملة التي يتعرّض لها سلامة لـ“كونه مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية، خلافا لرغبة وخطط حزب الله“.