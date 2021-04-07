اعتمد نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بصفته رئيسًا لمركز دبي المالي العالمي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين فاضل العلي رئيسًا لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، أن تعيين العلي يأتي بعد تقاعد صائب أيغنر في 1 يونيو 2020.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد، بحسب ”وام“: إن ”صائب ساهم عبر 17 عامًا في تطوير أنظمة ومعايير مستقلة رسخت سمعة وثقة عالمية في مركز دبي المالي العالمي.. وثقتنا عالية في الأخ فاضل العلي ومتفائل بدوره التطويري في سلطة دبي للخدمات المالية“.

وشغل العلي منصب نائب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول، ومدير شركة دبي للطاقة.

كما تقلد العديد من المناصب في شركة دبي القابضة، منها رئيس تنفيذي ورئيس الشؤون المالية ورئيس تنفيذي للعمليات، كما كان رئيسًا لمجلس إدارة كل من مجموعة ”دبي للعقارات“، وشركة ”دبي إنترناشيونال“، إضافة إلى عضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى.

يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية وما يتصل بها، والتي تتم ممارستها من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبي؛ بهدف حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية.