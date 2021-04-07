الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس، في حين ينتظر المستثمرون محضرَ آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1737.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1737.70 دولار للأوقية.

وقال كارلو ألبيرتو دي كاسا، كبير المحللين لدى ”أكتيف تريدز“ إن ”البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع“.

وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على النكوث بوعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

والذهب الذي لا يدر عائدا سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة إذ إنها ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات.

وينتظر المشاركون في السوق محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الذي عُقِد في الـ16 والـ17 من آذار/ مارس والمقرر صدوره في الساعة الـ 08:00 بتوقيت غرينتش.

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين في شباط /فبراير، في حين انتعش التوظيف بفضل تعزز الطلب المحلي في ظل زيادة تطعيمات الوقاية من ”كوفيد-19“ ومساعدة حكومية إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وعادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو -أيضا- إلى النمو الشهر الماضي مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.95 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2643.49 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأوقية.