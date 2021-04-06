تنامي الإقبال على المخاطرة يحد من مكاسب الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية ولكن حد من المكاسب إقبال أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1729.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0837 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الـ25 من مارس/ آذار عند 1738.32 دولار.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1731.50 دولار.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو ”هبوط الدولار السبب الرئيس لشراء الذهب وأيضا العائدات، التي لم تبل بلاء حسنا في السبوع المنصرم“.

وهبط الدولار لأقل مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة؛ ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 24.89 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.4% إلى 2675.34 دولار بينما نزل البلاتين 0.5% إلى 1202.85 دولار.