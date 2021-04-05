الدولار ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوع مع تسجيل الأسهم مستويات قياسية‎

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات اليوم الإثنين، مع تسجيل الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وانتظار المستثمرين قرائن جديدة بشأن الاقتصاد.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، سجلت العملة الأمريكية أفضل أداء فصلي في نحو ثلاث سنوات مقابل عملات رئيسية وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يراهن المستثمرون على نمو اقتصادي أسرع في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 .

وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار منخفضا 0.350 عند 92.641 بعدما كان سجل يوم الأربعاء 93.44 وهو أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع اليورو 0.4 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.1799 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.51 بالمئة إلى 1.3896 دولار.

وقفز الدولار الأسترالي 0.73 بالمئة إلى 0.7646 دولار أمريكي.

ويركز المستثمرون على خطة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطوير البنية التحتية ستتضمن زيادات في ضريبة الشركات لتمويل الإنفاق الجديد.