بورصة دبي للطاقة تطلق منصة تداول خامات شرق أوسطية

أطلقت بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، منصة للتعاملات الثنائية للشركات لتداول عدد من خامات الشرق الأوسط مسعرة مقابل العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وقالت في بيان إن الخامات السبعة هي دبي وزاكوم العلوي ومربان من الإمارات والبصرة الخفيف والبصرة الثقيل من العراق والشاهين من قطر والخام العماني.

تستهدف المنصة، التي أطلق عليها اسم منصة النفط البديل، توسيع نطاق استخدام العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة باعتباره خام قياس لنفط الشرق الأوسط، والبديل الآخر هو خام دبي، الذي تديره منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت بورصة إنتركونتنتال وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركاء من بينهم شركات نفط كبرى، العقود الآجلة لخام مربان.