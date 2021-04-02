ارتفاع الليرة التركية بعد تعهد البنك المركزي بسياسة نقدية مشددة

وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق، أمس الخميس.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، سجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية، في مارس/ آذار، بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحجم التداول في الجلسة هزيل؛ بسبب عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.