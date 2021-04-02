اقتصاد

ارتفاع الليرة التركية بعد تعهد البن...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 9:34 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 10:25 GMT

ارتفاع الليرة التركية بعد تعهد البنك المركزي بسياسة نقدية مشددة

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن نسبة 1% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد، بأن

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المصدر: رويترز

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن نسبة 1% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد، بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي.

وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق، أمس الخميس.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، سجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية، في مارس/ آذار، بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحجم التداول في الجلسة هزيل؛ بسبب عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.

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