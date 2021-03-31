الذهب بصدد أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016 بفعل قوة الدولار والعائدات

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من آذار/مارس عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر و 11.1% خلال الربع الأول من العام.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل منافسيه، وهو في سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروة 14 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي.

وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 24.13 دولار، في حين كسب البلاتين 1% إلى 1166 دولارا. وزاد البلاديوم 1% أيضا إلى 2616.18 دولار، وهو في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ شباط/فبراير 2020.