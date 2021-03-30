الليرة التركية تشهد مزيدا من التراجع بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

تراجعت الليرة التركية 2.7%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز خسائرها 14%، خلال أكثر قليلا من أسبوع؛ بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولا آخر بالبنك المركزي الليلة الماضية.

وكانت الليرة انخفضت، الأسبوع الماضي؛ بعد إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي، مما أدى إلى مخاوف من عودة تركيا إلى السياسة غير التقليدية، وخفض سعر الفائدة قبل الأوان.

وتسارعت وتيرة انخفاض العملة مرة أخرى، اليوم؛ بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار أردوغان إقالة مراد جتينقايا نائب محافظ البنك المركزي، المعين منتصف 2019.

وسجلت الليرة 8.37 مقابل الدولار، وكانت 8.2245 عند إغلاق، أمس الإثنين. وفي وقت سابق، تراجعت العملة 2.68% إلى 8.4510.