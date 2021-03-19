80 مليار دولار خلال أسبوعين.. خروج استثماري جماعي من سندات الخزانة الأمريكية

انخفضت محافظ سندات الخزينة الأمريكية لدى المستثمرين الأساسيين، وبينهم من الدول النفطية، بمقدار 80 بليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، إن حجم الحيازات الحالية في سندات الخزينة الأمريكية هو الأدنى منذ أكتوبر 2018، بسبب تعديل آجال الاستحقاق التي تراوحت زيادتها من سبعة إلى أحد عشر عامًا.

وأشار التقرير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان في ابريل 2020 قام بإعفاء سندات الخزانة وأرصدة الاحتياطيات في البنك المركزي من نسب الرفع التكميلية للمقرضين، وهي واحدة من عدد من تدابير الإغاثة من فيروس كورونا.

وقد سمح ذلك للبنوك بتوسيع ميزانياتها العمومية من خلال شراء السندات الحكومية الأمريكية وزيادة جاذبية سندات الخزانة، لا سيما فيما يتعلق بالمقايضات.

ومع انتهاء الإعفاء في 31 مارس، رأى بعض الإستراتيجيين أن ذلك سيؤدي إلى التحول الاستثماري خارج سندات الخزانة.



وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقدت اجتماعا يوم أمس الأول، أعلنت في ختامه أنه ”سيكون لديها شيء تعلن عنه في الأيام المقبلة ”عندما تنتهي المهلة آخر الشهر الحالي.