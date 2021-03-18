اقتصاد

انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 7:05 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 7:25 GMT

انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة‎

انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة. ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يعتبر

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المصدر: رويترز

انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع الفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10% منذ منتصف شباط/فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

كما ارتفع التضخم -أيضا- بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ 0540 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.

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