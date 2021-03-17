اقتصاد

السودان يحرك سعر الدولار الجمركي وي...
تاريخ النشر: 17 مارس 2021 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2021 16:10 GMT

السودان يحرك سعر الدولار الجمركي ويقول إنه قد يلغيه تدريجيا‎

قالت هيئة الجمارك السودانية اليوم الأربعاء، إنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تمامًا مع

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المصدر: رويترز

قالت هيئة الجمارك السودانية اليوم الأربعاء، إنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تمامًا مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء.

استُثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير شباط يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون.

وكان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.

كان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي، لكنه تأجل بعدما عقَّد شح في السلع الأساسية وتسارع لوتيرة التضخم انتقالا سياسيا هشا، ويريد صندوق النقد الدولي إصلاحات أيضا لسعر الدولار الجمركي.

وقالت هيئة الجمارك، إن الدولار الجمركي قد يُلغى بالكامل تدريجيًا لأن الجنيه يشهد الآن ”استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية“ ومن المتوقع أن يرتفع.

وأضافت في بيان: ”هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة“.

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