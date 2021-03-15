الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط آمال تعاف سريع بعد بيانات صينية

محت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة يوم الاثنين، إذ تلقت الآمال في تعافٍ اقتصادي أسرع دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، كما استمر الضغط على المعدن نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية عند 1724.68 دولار للأوقية، وكان زاد في وقت سابق 0.4%، كما زادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ما يزيد عن عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما أن بيانات النمو المشجعة حدّت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير متجاوزا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 25.89 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.9% إلى 2351.28 دولار، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1202.62 دولار.