ارتفاع نسبة التضخم في السودان إلى 330%

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، أن معدل التضخم قفز في شهر فبراير إلى 330.78% مقارنة بـ 304.33% لشهر يناير الماضي، بارتفاع 26.45%، مسجلا أعلى مستوى له منذ استقلال هذا البلد في عام 1956.

وأفاد بيان صحفي صادر من الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، بأنّ معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 216.99% للشهر الماضي، مقارنة بـ 248.27% لشهر يناير، بينما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 427.61% لشهر فبراير، مقارنة بمعدل 381.49% لشهر يناير.

ويعاني السودان من أعلى معدلات للتضخم عالميا، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي؛ مما يجعل الواردات أكثر تكلفة، ويدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

وأجرت الحكومة السودانية، الشهر الماضي، سياسات اقتصادية منها تعويم الجنيه للتحكم في العملات الصعبة بدلا عن السوق السوداء.