اقتصاد

مصر تعلن بدء طباعة النقود البلاستيك...
تاريخ النشر: 11 مارس 2021 11:00 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2021 12:08 GMT

مصر تعلن بدء طباعة النقود البلاستيكية منتصف العام الجاري

أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، عن بدء طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجاري 2021 بمطبعة البنك الجديدة بالعاصمة الإدارية. وأشار

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، عن بدء طباعة النقود البلاستيكية ”البوليمر“ منتصف العام الجاري 2021 بمطبعة البنك الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار المركزي المصري، في بيان، إلى أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية ”البوليمر“، إذ يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

ونفى ”المركزي المصري“ ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.

وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مشيرا إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

 

 

 

 

 

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