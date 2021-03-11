مصر تعلن بدء طباعة النقود البلاستيكية منتصف العام الجاري

أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، عن بدء طباعة النقود البلاستيكية ”البوليمر“ منتصف العام الجاري 2021 بمطبعة البنك الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار المركزي المصري، في بيان، إلى أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية ”البوليمر“، إذ يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

ونفى ”المركزي المصري“ ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.

وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مشيرا إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.