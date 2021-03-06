انهيار الليرة اللبنانية إلى 10700 مقابل الدولار ومخاوف من فوضى شاملة

واصلت الليرة اللبنانية انهيارها المتسارع أمام الدولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وسط تحذيرات من اندلاع ثورة جديدة أو غرق لبنان في حالة فوضى كاملة.

وبلغ سعر الليرة في السوق السوداء 10100 مقابل الدولار الأمريكي في جلسات التداول المصرفية التي تسيطر عليها الفوضى، ثم واصلت انحدارها السريع لتصل إلى 10700 مساء اليوم السبت، وسط توقعات باستمرار هبوطها في الأيام المقبلة في غياب حكومة جديدة.

وقال باسم سمير، وهو متعامل بالدولار في مدينة صيدا الجنوبية: ”هذا أدنى مستوى لها على الإطلاق، لكنني أعتقد أنها ستصل إلى مستويات متدنية جديدة في الأيام المقبلة في غياب أية بوادر بقرب تشكيل حكومة تسعى لإنقاذ البلد“.

وفي تقرير السبت، قالت صحيفة ”سفير الشمال“ اللبنانية إن ”بوادر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري انحسرت بشكل كبير؛ بسبب الخلاف المتفاقم مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل“.

وأضافت الصحيفة أن ”كل ما يحصل يشير إلى أن البلاد ذاهبة إلى التحلل والتفكك، خصوصا أنه في كل يوم تظهر نماذج جديدة تعزز هذا المنطق، مثل مشهد التقاتل بين المواطنين على كيس الحليب المدعوم، والتهافت الهستيري على بعض السلع المماثلة في السوبرماركات“.

وتابعت أن ”هذه الفوضى الشاملة، المرشحة لمزيد من الفلتان على وقع أعمال السرقة والسطو المسلح وجرائم القتل التي تفرض نفسها على كثير من المناطق، تترافق مع فوضى سياسية غير مسبوقة، وانعدام للمسؤولية الوطنية من قبل من يُفترض بهم حماية البلد وصيانة الدستور والدفاع عن شعب لبنان“.

ونشرت الصحيفة فيديو قالت إنه تم تصويره في سوبر ماركت ”سبينيس“ في بيروت، يُظهر اشتباكا بالأيدي بين مواطنين لبنانيين تهافتوا على شراء كيس حليب بسعر مدعوم.