"ستاندرد آند بورز" تدشن تصنيفا لديون سعودية بالعملة المحلية‎

قالت ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الأربعاء، إنها ستقدم تصنيفات على المستوى الوطني بمجلس التعاون الخليجي لكيانات في السعودية تصدر ديونا بالعملة المحلية.

وشهدت السعودية، أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، على مدى السنوات القليلة الفائتة، زيادة كبيرة في السيولة بسوق السندات بالعملة المحلية، بقيادة مبيعات الدين الحكومي الهادفة لتغطية عجزها المالي.

وقالت ستاندرد آند بورز، إن التصنيفات على المستوى الوطني لمجلس التعاون الخليجي مصممة للاستخدام من جانب أطراف في المنطقة لديون الأسواق المالية والقروض المصرفية والالتزامات المتوافقة مع الشريعة الصادرة بعملات مجلس التعاون الخليجي من جانب كيانات داخل وخارج المنطقة.